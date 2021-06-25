Apple перестроила старинный театр в Лос-Анджелесе в свой флагманский магазин

Открытие нового магазина в здании 1920-х гг. состоялось сегодня в центре Лос-Анджелеса

Сегодня компания Apple открыла свой новый магазин в историческом здании кинотеатра Tower Theatre, расположенном в центре Лос‑Анджелеса. Это один из крупнейших проектов Apple по реставрации исторических зданий. Об этом пишет ABC7.

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Apple Tower Theatre — стал 26‑м магазин Apple в Лос‑Анджелесе. "В Лос‑Анджелесе всё пропитано творчеством: искусство, музыка, сфера развлечений — и мы счастливы, что можем быть частью жизни этого удивительного города. Apple Tower Theatre создан с уважением к богатой истории и культурному наследию этой столицы развлечений ", — сказала Дейрдре ОʼБрайан, старший вице-президент Apple по розничным продажам и подбору персонала.

[ + – ] Tower Theatre после реставрации

Историческое здание Tower Theatre было построено в 1927 году по проекту знаменитого архитектора кинотеатров С. Чарльза Ли. Это был первый кинотеатр в Лос‑Анджелесе, оборудованный для просмотра звуковых фильмов и первый театр в Лос-Анджелесе, оснащенный кондиционерами. После закрытия в 1988 году здание стояло заброшенным. Иногда вестибюль сдавался в аренду различным магазинам, а зал использовался Евангелической церковью "Живая вера".

[ + – ] Tower Theatre до и после реставрации

Во время реставрации исторический интерьер был сохранен. Все элементы отделки были тщательно очищены и восстановлены, а само здание было приведено в полное соответствие со стандартами сейсмоустойчивости.

[ + – ] Tower Theatre до реставрации

Tower Theatre находится на углу Восьмой улицы и Бродвея. Его украшает часовая башня, а интерьер был создан по прообразу знаменитого парижского театра Опера Гарнье. Здесь сохранились большая парадная лестница с бронзовыми перилами, мраморные коринфскими колонны и оригинальная террактовая плитка.

Также Apple запустит глобальную программу Today at Apple Creative Studios, которая позволит молодым представителям творческих профессий получить практический опыт. Начало программы приурочили к открытию нового магазина в Лос‑Анджелесе.