Шерон Стоун і Розамунд Пайк стали зірками церемонії закриття кінофестивалю в Каннах-2021

Незважаючи на від'їзд більшості яскравих знаменитостей, підсумкова червона доріжка кінофестивалю в Каннах виявилася ефектною

Напередодні відбулася підсумкова церемонія кінофестивалю в Каннах — 2021. Судді підбили підсумки 74-го фестивального марафону показів європейських фільмів. У свою чергу, фільмом закриття став комедійний бойовик "Агент 117: З Африки з любов'ю" з Жаном Дюжарденом у головній ролі.

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Неважко помітити, що більшість яскравих знаменитостей, які радували нас по-справжньому голлівудськими виходами на червону доріжку, уже покинули Канни. Але церемонія закриття все-таки вийшла ефектною. Так, фотографам і шанувальникам, більше за інших, запам'яталися актриси Шерон Стоун, Меггі Джилленхол і Розамунд Пайк, а також, Тільда Свінтон і співачка Мілен Фармер. Саме їхніх появ цього дня шанувальники чекали найбільше.

[ + – ] Шерон Стоун на церемонії закриття в Каннах-2021

Компанію Шерон Стоун на церемонії закриття склав її 21-річний син Роен, однак, на червону доріжку молодий чоловік не вийшов — він тримався осторонь від уваги ЗМІ.

[ + – ] Шерон Стоун з сином Роеном на церемонії закриття в Каннах

Втім, сама Шерон Стоун, схоже, скучила за яскравими виходами на червоні доріжки кіноподій і радісно позувала фотографам. У результаті, ЗМІ отримали яскравий фотосет за участю знаменитості в Каннах. Чи варто робити акцент на тому, що Шерон стала головною зіркою церемонії закриття кіномарафону в цьому році.

[ + – ] Шерон Стоун у Каннах-2021

Другою безперечною зіркою заключної події в Каннах виявилася британська знаменитість — Розамунд Пайк. Її наряд відзначили як "один з найбільш яскравих і червоних на червоній доріжці".

[ + – ] Розамунд Пайк на червоній доріжці в Каннах — 2021

Втім, актриса Меггі Джелленхол не поступиться Розамунд у частині ефектного вбрання і також дала привід про себе поговорити. Правда, сказано було тільки хороше.

[ + – ] Меггі Джилленхол на червоній доріжці Каннах-2021

Черговим яскравим виходом порадувала шанувальників найпопулярніша й активна знаменитість на червоній доріжці Канн — 2021, Тільда Свінтон. Цього разу знаменитість воліла зробити акцент на зачісці і яскравій сорочці, які актриса доповнила класичними штанами. У цілому її образ виявився, як це часто буває в разі Тільди, — андрогінним і максимально незабутнім.

[ + – ] Тільда Свінтон на червоній доріжці в Каннах — 2021

З числа французьких знаменитостей на події була помічена легендарна співачка — Мілен Фармер, яка, за своїм звичаєм, вважала за краще маскулінну акцентуацію в модному образі, хоча в цілому наряд зірки виглядав жіночно і романтично.

[ + – ] Мілен Фармер на червоній доріжці в Каннах — 2021

Варто зазначити, що каннський кінофестиваль — 2021 став одним з найбільш приголомшливих за останні роки. Наряди знаменитостей виглядали ретельно продуманими, число яскравих знаменитостей, які відвідали подію — несподіване і дуже численне, а список стрічок-номінантів по-справжньому значущий. Іншими словами, можна з упевненістю стверджувати, що фестиваль у Каннах — 2021 став однією з найяскравіших кінематографічних подій за останні роки. Нам точно було, на що подивитися!