Сильвестр Сталлоне показав своїх красунь-дочок при повному параді (фото)

Слай не приховує, що пишається дочками, одна з яких, Сікстін, пішла стопами батька і вже підкорює кінематограф.

Голлівудський актор Сильвестр Сталлоне, який 6 липня відзначив свій 75-річний ювілей, продовжує демонструвати своїм шанувальникам, що його життя вдалося.

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Так, зовсім недавно Слай поділився знімком, на якому позує зі своїми трьома дочками, народженими в шлюбі з Дженніфер Флавін: 24-річною Софією, 23-річною Сікстін і 19-річною Скарлетт.

"Мені дуже пощастило мати таких чудових, люблячих дітей, які не приносили мені нічого, крім радості. Тепер я хочу, щоб вони перестали рости такими високими! Лол!", — підписав знімок актор.

[ + – ] Сильвестр Сталлоне з дочками Софією, Сікстін і Скарлетт Фото: Sly Stallone/Instagram

Дівчата одягнені в розкішні вбрання і при макіяжі, у той час як їхній батько обмежився повсякденною синьою футболкою і джинсами

Знімок був зроблений перед тим, як сестри вирушили на показ фільму "Північ у траві, що просвічується", який відбувся в Лос-Анджелесі в Regal LA Live. У цій картині зʼявилася середня дочка актора, яка знялася разом з Еміль Хірш, Брюсом Віллісом і Меган Фокс.

Крім того, Сікстін, яка знімається в кіно разом із сестрою Софією, веде подкаст під назвою Unwaxed.

Після премʼєри картини Слай опублікував ще кілька фото, на яких читає газету з фотографією своїх дівчаток.

"Цікаво, де мої дочки були останнім часом? Здається, я не можу їх знайти", — свідчить підпис до публікації.

[ + – ] Сильвестр Сталлоне побачив своїх дітей у газеті Фото: Sly Stallone/Instagram

Крім дочок, у Сталлоне є 42-річний син Сірджео від колишньої дружини Саші Чак. У пари був ще один син, якого звали Сейдж, але він помер у 2012 році у віці 36 років через хворобу серця.

Слай і Саша були одружені з грудня 1974 року по 14 лютого 1985 року. Потім у грудні 1985 року він повʼязав себе узами шлюбу з актрисою Бриджит Нільсен, але сімʼя розпалася через два роки.

З Дженніфер Флавін Сталлоне одружився в травні 1997 року, і цей шлюб виявився міцним для актора.

Нагадаємо, у кінці минулого року актор обзавівся розкішним маєтком у Палм-Біч (Флорида) за $35 млн. Його сусідами стали Род Стюарт і Дональд Трамп.