Борчиня змішаних єдиноборств подала до суду на Геллі Беррі за невиконану обіцянку

Кет Зінгано впевнена, що через голлівудську зірку втратила можливості для кар'єрного зросту.

39-річна колишня учасниця Ultimate Fighting Championship (UFC), борчиня ММА в напівлегкій вазі Кет Зінгано подала до суду на 55-річну голлівудську акторку Геллі Беррі, вимагаючи у тієї відшкодування збитку за те, що та пообіцяла зняти її в своєму майбутньому фільмі "Удари", проте так і не взяла туди, через що спортсменка "втратила інші прибуткові можливості кар'єрного росту", пише TMZ.

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За словами позивачки, володарка премії Оскар, зустрічалася з нею в липні 2019 року щодо проєкту. Беррі нібито хотіла, щоб вона взяла участь в зйомках цього фільму, що знаменує собою режисерський дебют акторки, а також просила не планувати нічого на найближчий час.

Зінгано сказала, що згодом їй запропонували прибутковий бій з UFC, а Беррі порадила їй відмовитися від нього через фактори, пов'язані з проблемами відповідальності страховиків фільму. Тому Кет обрала фільм, а не бій, через що її попросили з UFC, проте пізніше Геллі виключила її, заявивши, що їй потрібні бійці саме з UFC. Після цього акторка перестала спілкуватися із Зінгано.

[ + – ] Кет Зінгано Фото: Cat Zingano/Instagram

Зрештою у фільмі з'являться сама Геллі Беррі в ролі Джекі Джастіс, жінки-бійця ММА, яка йде до успіху на рингу через терни, Стівен Маккінлі Гендерсон, Адан Канто і Шеймієр Андерсон. Спочатку сценарій картини писався під Блейк Лайвлі, однак та вирішила, що цей фільм не для неї, і відмовилася від зйомок.

Прем'єра фільму відбудеться 24 листопада на Netflix.

Раніше Геллі вже опинялася в центрі пильної уваги ЗМІ після того, як з'явилася на церемонії "Оскар" із незвичайною зачіскою, через яку її висміяли в мережі. Однак акторка вирішила не сперечатися з хейтерами і відповіла їм із гумором.