Боец смешанных единоборств подала в суд на Холли Берри за невыполненное обещание

Кэт Зингано уверена, что из-за голливудской знаменитости упустила возможности для карьерного роста.

39-летняя бывшая участница Ultimate Fighting Championship (UFC), боец ММА в полулегком весе Кэт Зингано подала в суд на 55-летнюю голливудскую актрису Холли Берри, требуя у той возмещения ущерба за то, что та пообещала снять ее в своем предстоящем фильме "Ушибы", однако так и не взяла туда, из-за чего спортсменка "упустила другие прибыльные возможности карьерного роста", пишет TMZ.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По словам истицы, обладательница премии Оскар, встречалась с ней в июле 2019 года по поводу проекта. Берри якобы хотела, чтобы она приняла участие в съемках этого фильма, знаменующего собой режиссерский дебют актрисы, а также просила не планировать ничего на ближайшее время.

Зингано сказала, что впоследствии ей предложили прибыльный бой с UFC, а Берри посоветовала ей отказаться от него из-за факторов, связанных с проблемами ответственности страховщиков фильма. Поэтому Кэт выбрала фильм а не бой, из-за чего ее попросили с UFC, однако позже Холли исключила ее, заявив, что ей нужны бойцы именно с UFC. После этого актриса перестала общаться с Зингано.

[ + – ] Кэт Зингано Фото: Cat Zingano/Instagram

В результате в фильме появятся сама Холли Берри в роли Джеки Джастис, женщины-бойца ММА, идущей к успеху на ринге через тернии, Стивен МакКинли Хендерсон, Адан Канто и Шеймиер Андерсон. Изначально сценарий картины писался под Блейк Лайвли, однако та решила, что этот фильм не для нее, и отказалась от съемок.

Премьера фильма состоится 24 ноября на Netflix.

Ранее Холли уже оказывалась в центре пристального внимания СМИ после того, как появилась на церемонии "Оскар" с необычной прической, из-за которой ее высмеяли в Сети. Однако актриса не стала спорить с хейтерами и ответила им с юмором.