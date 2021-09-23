Кішка, взята з притулку, стала модною іконою Instagram

Хані Белль може похвалитися дизайнерськими речами в своєму гардеробі та прикрасами з дорогоцінними каменями.

Дворічна руда кішка на прізвисько Хані Белль (Honey Belle) завойовує популярність в Instagram і TikTok, де на неї підписані вже більше 120 тисяч чоловік, завдяки модним образам і наявності власної вбиральні, пише Daily Mail.

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Господиня кішки Ніколь Вейд із Мельбурна взяла її ще кошеням у притулку після того, як один із домашніх улюбленців, що жив у родині, помер від хвороби. За словами жінки, Хані допомогла їй пережити втрату, а також скрасила дні самоізоляції в період пандемії коронавірусу.

"Вона вразила нас своєю милою індивідуальністю та любов'ю до поцілунків і обіймів", — зазначила австралійка.

Власниця тварини любить наряджати Хані Белль і не шкодує на це грошей. У гардеробі кішки є фірмові речі, в тому числі шарф Louis Vuitton, який вона використовує для фотосесій, нашийники з дорогоцінними каменями.

Вона також подбала про шафу для нарядів кішки і купила їй спеціальну коляску, яка також служить переноскою.

"Ми балуємо Хані, тому що вона не дає нам нічого, крім чистої любові, і приносить нам стільки щастя. Ми зробимо все, щоб дати їй краще життя", — сказала Ніколь. Жінка також додала, що вона абсолютно не хоче дітей, оскільки турбота про кішок доставляє їй незрівнянно більшу радість.

Вейд описує Хані як "дуже розслаблену" кішку, яка "любить брати участь" у всьому, що відбувається в будинку, включаючи випічку, а ще обожнює перебувати в центрі уваги.

Така любов до тварин не є чимось незвичайним. Згідно з новим дослідженням Afterpay, 65% австралійців заявили, що наявність пухнастого друга за останні 18 місяців значно поліпшило їхнє фізичне і психічне благополуччя, а 81% власників домашніх тварин вважають їх членами своєї сім'ї.

Майже половина австралійців витрачають на своїх вихованців більше грошей кожен місяць, ніж на себе, при цьому 45% балують тварин презентами на день народження. До 25% австралійців купували одяг та аксесуари для своїх пухнастих друзів.

Раніше ми писали про кішку, яка прославилася в мережі умінням мити й натирати підлогу, за що її прозвали Попелюшкою. Крім того, ми розповідали про те, як живе зараз одна з найзнаменитіших кішок сучасності — Шупетт, господарем якої був легендарний кутюр'є Карл Лагерфельд.