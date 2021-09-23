Кошка, взятая из приюта, стала модной иконой Instagram

Хани Белль может похвастаться дизайнерскими вещами в своем гардеробе и украшениями с драгоценными камнями.

Двухлетняя рыжая кошка по кличке Хани Белль (Honey Belle) завоевывает популярность в Instagram и TikTok, где на нее подписаны уже более 120 тысяч человек, благодаря модным образам и наличию собственной гардеробной, пишет Daily Mail.

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Хозяйка кошки Николь Уэйд из Мельбурна взяла ее еще котенком в приюте после того, как один из домашних любимцев, живший в семье, умер от болезни. По словам женщины, Хани помогла ей пережить утрату, а также скрасила дни самоизоляции в период пандемии коронавируса.

"Она поразила нас своей милой индивидуальностью и любовью к поцелуям и объятиям", – отметила австралийка.

Владелица животного любит наряжать Хани Белль и не жалеет на это денег. В гардеробе кошки есть дизайнерские вещи, в том числе шарф Louis Vuitton, который она использует для фотосессий, ошейники с драгоценными камнями.

Она также позаботилась о шкафе для нарядов кошки и купила ей специальную коляску, которая также служит переноской.

"Мы балуем Хани, потому что она не дает нам ничего, кроме чистой любви, и приносит нам столько счастья. Мы сделаем все, чтобы дать ей лучшую жизнь", – сказала Николь. Женщина также добавила, что она совершенно не хочет детей, поскольку забота о кошках доставляет ей несоизмеримо большую радость.

Уэйд описывает Хани как "очень расслабленную" кошку, которая "любит участвовать" во всем, что происходит в доме, включая выпечку, а еще обожает находится в центре внимания.

Такая любовь к животным не является чем-то из ряда вон выходящим. Согласно новому исследованию Afterpay, 65% австралийцев заявили, что наличие пушистого друга за последние 18 месяцев значительно улучшило их физическое и психическое благополучие, а 81% владельцев домашних животных считают их членами своей семьи.

Почти половина австралийцев тратят на своих питомцев больше денег каждый месяц, чем на себя, при этом 45% балуют животных презентами на день рождения. До 25% австралийцев покупали одежду и аксессуары для своих пушистых друзей.

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