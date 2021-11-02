У Нью-Йорку відбулася прем'єра нового сезону культового серіалу "Декстер"
Виконавець головної ролі Майк С. Голл з'явився на червоній доріжці в елегантному чорному костюмі
У Нью-Йорку відбулася світова прем'єра нового сезону серіалу "Декстер". Сиквел називається "Декстер: свіжа кров" і розповість історію серійного вбивці після того, як він виїхав із Флориди. Про це пише Daily Mail.
Новий сезон було вирішено зняти за вісім років, оскільки продюсерам історія Декстера завжди здавалася недомовленою. Актор Майкл С. Голл у 50 років повернувся до ролі серійного вбивці з принципами, яка зробила його знаменитістю.
Новий сезон стартує на каналі Showtime 7 листопада. А прем'єрний показ організували в стилі сиквелу. За сюжетом, історія продовжиться в північних штатах, що було показано в трейлері, так що червону доріжку встеляв штучний сніг.
Сам Голл прийшов у чорному, пожвавивши образ лише сріблястими мокасинами. Також прем'єру відвідали колеги актора з оригінального серіалу та його дружина, Морган Макгрегор.
Нагадаємо, з 2008 по 2011 рік Голл був одружений із актрисою Дженніфер Карпентер, яка в серіалі "Декстер" виконала роль його сестри Дебри.
Поки що головна інтрига нового сезону серіалу зберігається, але вже відомо, що дія його відбуватиметься через десять років після подій, показаних в останньому сезоні. Вважається, що Декстер Морган зник під час урагану "Лаура", що вирує в штаті Флорида. Однак він вирушив на північ і влаштувався в містечку Айрон-Лейк, де працює в магазині рибальських снастей.
Однак його життя ускладнюється тим, що його знаходить його син Гаррісон. А в місті з'являється таємничий убивця.