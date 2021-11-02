У Нью-Йорку відбулася прем'єра нового сезону культового серіалу "Декстер"

Виконавець головної ролі Майк С. Голл з'явився на червоній доріжці в елегантному чорному костюмі

У Нью-Йорку відбулася світова прем'єра нового сезону серіалу "Декстер". Сиквел називається "Декстер: свіжа кров" і розповість історію серійного вбивці після того, як він виїхав із Флориди. Про це пише Daily Mail.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Новий сезон було вирішено зняти за вісім років, оскільки продюсерам історія Декстера завжди здавалася недомовленою. Актор Майкл С. Голл у 50 років повернувся до ролі серійного вбивці з принципами, яка зробила його знаменитістю.

Новий сезон стартує на каналі Showtime 7 листопада. А прем'єрний показ організували в стилі сиквелу. За сюжетом, історія продовжиться в північних штатах, що було показано в трейлері, так що червону доріжку встеляв штучний сніг.

[ + – ] Майкл. С. Голл із дружиною Морган Макгрегор Фото: Getty Images

Сам Голл прийшов у чорному, пожвавивши образ лише сріблястими мокасинами. Також прем'єру відвідали колеги актора з оригінального серіалу та його дружина, Морган Макгрегор.

Нагадаємо, з 2008 по 2011 рік Голл був одружений із актрисою Дженніфер Карпентер, яка в серіалі "Декстер" виконала роль його сестри Дебри.

Поки що головна інтрига нового сезону серіалу зберігається, але вже відомо, що дія його відбуватиметься через десять років після подій, показаних в останньому сезоні. Вважається, що Декстер Морган зник під час урагану "Лаура", що вирує в штаті Флорида. Однак він вирушив на північ і влаштувався в містечку Айрон-Лейк, де працює в магазині рибальських снастей.

[ + – ] Трейлер серіалу "Декстер: свіжа кров"

Однак його життя ускладнюється тим, що його знаходить його син Гаррісон. А в місті з'являється таємничий убивця.