У Голлівуді виставили на продаж пентхаус Мерілін Монро

Квартира, де жила легендарна актриса, коштує не надто дорого, лише 2,49 мільйони доларів

Будь-хто може доторкнутися до легенди і навіть стати володарем її частини. Так, у Західному Голлівуді виставили на продаж пентхаус Мерілін Монро. Про це пише The Agencyre.

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Легендарна актриса займала апартаменти в кондомініумі Гранвілл-Тауерс лише один рік. Вона оселилася там восени 1954 року, а вже наступного року переїхала до Нью-Йорка, щоб вивчати акторську майстерність та керувати своєю виробничою компанією MMP.

[ + – ] Кондомініум Гранвілл-Тауерс Фото: The Agencyre

Найбільш приголомшлива деталь пентхаусу – це величезні вікна у вітальні, а також таємні сходи, які ведуть до вбиральні. Крім цього, всі мешканці будинку мають доступ до спа, басейну, внутрішнього дворика із садом і біля дверей цілодобово чергує швейцар.

[ + – ] Вітальня в пентхаусі Фото: The Agencyre

[ + – ] Спальня в пентхаусі Фото: The Agencyre

У цьому кондомініумі свого часу жили дружина Еллен Дедженерес Порція ді Россі та Девід Боуї.

Пентхаус був сьомою та останньою квартирою Мерілін. Пізніше вона придбала будинок у Брентвуді, Лос-Анджелесі. Саме в цьому будинку вона померла в 1962 році від гострого отруєння барбітуратами. За життя вона не пускала до нього журналістів та не дозволяла фотографувати будівлю. "Я не хочу, щоб усі бачили, де я живу, як виглядає мій диван чи мій камін", — говорила зірка в інтерв'ю.

У 2012 році будинок, де померла голлівудська легенда, придбав анонімний покупець за 3,5 мільйони доларів, але маєток стояв закритим. У 2017 році будинок Монро знову продали, цього разу за сім мільйонів.