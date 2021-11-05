В Голливуде выставили на продажу пентхауз Мэрилин Монро

Квартира, где жила легендарная актрисы, стоит не слишком дорого, всего 2,49 миллионов долларов

Любой желающий может прикоснуться к легенде и даже стать обладателем ее частицы. Так, в Западном Голливуде выставили на продажу пентхауз Мэрилин Монро. Об этом пишет The Agencyre.

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Легендарная актриса занимала апартаменты в кондоминиуме Гранвилл-Тауэрс всего один год. Она поселилась там осенью 1954 года, а уже в следующем году переехала в Нью-Йорк, , чтобы изучать актерское мастерство и руководить своей производственной компанией MMP.

[ + – ] Кондоминиум Гранвилл-Тауэрс Фото: The Agencyre

Самая впечатляющая деталь пентхауза – это огромные окна в гостиной, а также тайная лестница, которая ведет в гардеробную. Кроме этого все жители дома имеют доступ в спа, бассейн, внутренний дворик с садом и у дверей круглосуточно дежурит швейцар.

[ + – ] Гостиная в пентхаусе Фото: The Agencyre

[ + – ] Спальня в пентхаусе Фото: The Agencyre

В этом кондоминиуме в свое время жили жена Эллен Дедженерес Порция ди Росси и Дэвид Боуи.

Пентхауз был седьмой и последней квартирой Мэрилин. Позже она приобрела дом в Брентвуде, Лос-Анджелес. Именно в этом доме она скончалась в 1962 году от острого отравления барбитуратами. При жизни она не пускала в него журналистов и не позволяла фотографировать здание. "Я не хочу, чтобы все видели, где я живу, как выглядит мой диван или мой камин", — говорила звезда в интервью.

В 2012 году дом, где умерла голливудская легенда, купил анонимный покупатель за 3,5 миллионов долларов, но имение стояло закрытым. В 2017 году дом Монро снова продали, в этот раз за семь миллионов.