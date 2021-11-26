В американську бібліотеку повернули книгу, видану читачеві 110 років тому (відео)

Книгу знайшли після того, як хтось викинув її та принесли до бібліотеки. Співробітники останньої з'ясували, що її взяли почитати понад сто років тому.

У публічну бібліотеку Карнегі Бойсе в місті Гарден-Веллі (округ Бойсе, штат Айдахо) повернули книгу, яку взяли почитати ще 8 листопада 1911 року, повідомляє місцевий новинний канал Idaho News 6.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Вона називається "Нові хроніки Ребекки" і є продовженням роману "Ребекка з ферми Саннібрук" авторства Кейт Віггін. Її випадково знайшли після того, як хтось викинув роман у Гарден-Веллі, після чого передали в бібліотеку.

За словами помічниці бібліотекаря Енн Марі Мартін, бібліотека внесла цю книгу до свого реєстру ще в 1907 році. У закладі є старіші фоліанти, але саме цей роман, який "пропадав" десь стільки років, здивував співробітників. Книга чудово збереглася: її сторінки, як і раніше, чіткі, слова розбірливі, а зображення кришталево чіткі.

"Вона в дуже хорошій формі. Я думаю, що стан буде від дуже хорошого до відмінного", — сказала Мартін.

Усередині книги є напис: "Книги можуть зберігатися два тижні без продовження, якщо не зазначено інше. За протерміновані книги накладається штраф у розмірі двох центів на день". За запізнення з поверненням більш ніж на 40 000 днів, якби в бібліотеці, як і раніше, діяла та ж сама політика оплати за протермінування, той, хто її взяв, мав би виплатити понад $800 доларів, але правила бібліотеки щодо протермінованих платежів змінилися.

Мартін уточнила, що спочатку ця книга коштувала півтора долари, тому пеня за протермінування нараховувалася б, виходячи із цієї суми.

"Ми ніколи не стягуємо більше, ніж вартість книги", — наголосила вона.

[ + – ] Співробітниця бібліотеки Енн Марі Мартін розповіла журналістам про дивовижну книгу

"Нові хроніки Ребекки" сьогодні оцінюються у $5, і їх можна купити в інтернеті. У бібліотеці книга зберігатиметься в кімнаті історії, щоб відвідувачі могли подивитися та почитати її. Винести книгу з бібліотеки тепер не можна.

"Якщо тільки хтось не захоче вийти вперед і сказати: "Гей, це була моя бабуся, вона кудись переїхала і завжди соромилася, що не повернула цю книгу або щось таке". Було б чудово, якби ми могли дізнатися, що сталося, проте іноді в історії є просто загадки", — уточнила співробітниця бібліотеки.

Нагадаємо, співробітники бібліотеки Кембриджського університету в Англії заявили про зникнення двох записників Чарльза Дарвіна. Після невдалих спроб знайти книжки самостійно, працівники бібліотеки звернулися за допомогою до правоохоронців.