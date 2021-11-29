Журналісти з'ясували, перед ким має робити реверанс Кейт Міддлтон

Виявилося, що Кейт має присідати в реверансі перед принцесами Беатріс та Євгенією, а також перед власними дітьми.

Нерідко, на офіційних фото членів королівської сім'ї видно, як деякі пані присідають у невеликому реверансі, виявляючи повагу. Найчастіше вони роблять це перед королевою. І Кейт Міддлтон, дружина принца Вільяма, не є винятком. Так, журналісти з'ясували, перед ким має робити реверанс герцогиня Кембриджська. Про це пише Le Gossip.

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Так, виявилося, що хоч Кейт Міддлтон і старша за принцес Беатріс та Євгенію, онучок королеви Єлизавети, але вона повинна робити реверанс. Згідно з протоколом, герцогиня Кембриджська змушена буде вклонитися, оскільки не є прямим нащадком королівської родини.

[ + – ] Кейт Міддлтон присідає в реверансі перед королевою

Реверанс знадобиться при зустрічі з кожним із дітей королеви. І навіть при зустрічі зі своїми дітьми, але є лазівка. Кейт може знехтувати реверансом, якщо на заході вона перебуває в компанії чоловіка.

Хоч Кейт і виконує протокол, але вона раніше заявляла, що традиція реверансу здається застарілою і не надто їй подобається.

Поки діти Кейт та Вільяма ще маленькі, але коли вони підростуть, то виявлятимуть повагу поклоном чи реверансом королеві Єлизаветі, а в разі її смерті – принцу Чарльзу, який стане королем.

"Єдина людина, якій вони робитимуть уклін чи реверанс — це монарх. Королівська Високість не робить уклін чи реверанс іншій Королівській Високості", — зазначила королівська історикиня Марлен Кеніг.

Примітно, але реверансом чи кивком мають вітати свою дочку батьки Кейт. Тепер, коли вона має титул герцогині Кембриджської. Але це правило обов'язкове лише на публіці. У приватній обстановці реверансами можна і не обмінюватися.