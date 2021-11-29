Журналисты выяснили, перед кем должна делать реверанс Кейт Миддлтон

Оказалось, что Кейт должна приседать в реверансе перед принцессами Беатрис и Евгенией, а также перед собственными детьми

Нередко, на официальных фото членов королевской семьи видно, как некоторые дамы приседают в небольшом реверансе, выказывая уважение. Чаще всего они делают это перед королевой. И Кейт Миддлтон, жена принца Уильяма, не исключение. Так, журналисты выяснили, перед кем должна делать реверанс герцогиня Кембриджская. Об этом пишет Le Gossip.

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Так, оказалось, что хоть Кейт Миддлтон и старше принцесс Беатрис и Евгении, внучек королевы Елизаветы, но она должна делать реверанс . Согласно протокола, герцогиня Кембриджская вынуждена будет поклониться, так как не является прямым потомком королевской семьи.

[ + – ] Кейт Миддлтон приседает в реверансе перед королевой

Реверанс потребуется при встрече с любым из детей королевы. И даже при встрече с собственными детьми, но есть лазейка. Кейт может пренебречь реверансом, если на мероприятии она находится в компании супруга.

Хоть Кейт и выполняет протокол, но она ранее заявляла, что традиция реверанса кажется ей устаревшей и не слишком ей нравится.

Пока дети Кейт и Уильяма еще маленькие, но когда они подрастут, то будут выказывать уважение поклоном или реверансом королеве Елизавете, а в случае ее смерти – принцу Чарльзу, который станет королем.

"Единственный человек, которому они будут делать поклон или реверанс — это монарх. Королевское Высочество не делает поклон или реверанс другому Королевскому Высочеству", — отметила королевский историк Марлен Кениг.

Примечательно, но реверансом, или кивком должны приветствовать свою дочь родители Кейт. Теперь, когда она носит титул герцогини Кембриджской. Но это правило обязательно только на публике. В приватной обстановке реверансами можно и не обмениваться.