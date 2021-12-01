Журналісти розповіли, які парфуми принцеса Діана обрала на своє весілля

Весільний образ принцеси вже давно став культовим, як і аромат, якому вона віддала перевагу серед інших

У британській королівській родині завжди ретельно продумують весільні церемонії. Адже вони збирають біля екранів мільйони глядачів, а вінчальні сукні наречених стають культовими та виставляються на виставках. Будь-яка може замовити собі сукню, як у принцеси Діани, або Кейт Міддлтон, але її щодня не вдягнеш. А ось парфуми, якими користуються члени королівської родини, куди доступніший сувенір. Про це пише Hola!

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Так, відомо, що на своє шикарне весілля з принцом Чарльзом принцеса Діана обрала оригінальний аромат від Houbigant — Quelques Fleurs L'Original. Він пахне білими квітами апельсина, бергамотом та залишає за собою ванільний шлейф.

[ + – ] Quelques Fleurs L"Original від Houbigant Фото: Соцсети

Втім, у повсякденному житті принцеса віддала перевагу оригінальному аромату – Bluebell від англійського бренду Penhaligon's, заснованого в 1860 році. Він також постачальник Королівського двору. Bluebell, випущені 1978 року, були на той момент революційним ароматом. У ньому поєднувалися ноти конюшини, конвалії, цикламена, жасмину та лугового дзвіночка, а також ховалися нотки кориці та пряної гвоздики.

Які парфуми на свої весілля обрали інші члени королівської родини – також відомо. Єлизавета II в далекому 1947 році, за словами літописців історії королівського двору, доповнила свій образ парфумами від постачальника Королівського Двору Floris of London. І вони настільки їй сподобалися, що вона досі використовує аромат White Rose, що пахне трояндою, ірисом, фіалкою та жасмином.

[ + – ] White Rose від Floris of London Фото: Соцсети

Герцогиня Кембриджська, коли йшла до вівтаря, щоб стати дружиною принца Вільяма, обрала для такого важливого дня аромат White Gardenia Petals від Illuminum з нотами гарденії, жасмину та конвалії.

[ + – ] White Gardenia Petals від Illuminum Фото: Соцсети

А на кожен день вона віддає перевагу ароматам від Jo Malone London.

[ + – ] Bergamotto Di Positano від бренду Floris of London Фото: Соцсети

Меган Маркл у день весілля використала всі привілеї нареченої принца. І зупинила свій вибір на парфумах Bergamotto Di Positano від бренду Floris of London, тих же, які обирає королева. Створений спеціально для неї аромат пахнув бергамотом та мандарином з легкими морськими нотками.