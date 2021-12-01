Журналісти розповіли, які парфуми принцеса Діана обрала на своє весілля
Весільний образ принцеси вже давно став культовим, як і аромат, якому вона віддала перевагу серед інших
У британській королівській родині завжди ретельно продумують весільні церемонії. Адже вони збирають біля екранів мільйони глядачів, а вінчальні сукні наречених стають культовими та виставляються на виставках. Будь-яка може замовити собі сукню, як у принцеси Діани, або Кейт Міддлтон, але її щодня не вдягнеш. А ось парфуми, якими користуються члени королівської родини, куди доступніший сувенір. Про це пише Hola!
Так, відомо, що на своє шикарне весілля з принцом Чарльзом принцеса Діана обрала оригінальний аромат від Houbigant — Quelques Fleurs L'Original. Він пахне білими квітами апельсина, бергамотом та залишає за собою ванільний шлейф.
Втім, у повсякденному житті принцеса віддала перевагу оригінальному аромату – Bluebell від англійського бренду Penhaligon's, заснованого в 1860 році. Він також постачальник Королівського двору. Bluebell, випущені 1978 року, були на той момент революційним ароматом. У ньому поєднувалися ноти конюшини, конвалії, цикламена, жасмину та лугового дзвіночка, а також ховалися нотки кориці та пряної гвоздики.
Які парфуми на свої весілля обрали інші члени королівської родини – також відомо. Єлизавета II в далекому 1947 році, за словами літописців історії королівського двору, доповнила свій образ парфумами від постачальника Королівського Двору Floris of London. І вони настільки їй сподобалися, що вона досі використовує аромат White Rose, що пахне трояндою, ірисом, фіалкою та жасмином.
Герцогиня Кембриджська, коли йшла до вівтаря, щоб стати дружиною принца Вільяма, обрала для такого важливого дня аромат White Gardenia Petals від Illuminum з нотами гарденії, жасмину та конвалії.
А на кожен день вона віддає перевагу ароматам від Jo Malone London.
Меган Маркл у день весілля використала всі привілеї нареченої принца. І зупинила свій вибір на парфумах Bergamotto Di Positano від бренду Floris of London, тих же, які обирає королева. Створений спеціально для неї аромат пахнув бергамотом та мандарином з легкими морськими нотками.