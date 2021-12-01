Журналисты рассказали, какие духи принцесса Диана выбрала на свою свадьбу

Свадебный образ принцессы уже давно стал культовым, как и аромат, который она предпочла остальным

В британской королевской семье всегда тщательно продумывают свадебные церемонии. Ведь они собирают у экранов миллионы зрителей, а подвенечные платья невест становятся культовыми и выставляются на выставках. Любая может заказать себе платье, как у принцессы Дианы, или Кейт Миддлтон, но его каждый день не наденешь. А вот духи, которыми пользуются члены королевской семьи куда более доступный сувенир. Об этом пишет Hola!

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Так, известно, что на свою шикарную свадьбу с принцем Чарльзом принцесса Диана выбрала весьма оригинальный аромат от Houbigant — Quelques Fleurs L’Original. Он пахнет белыми цветами апельсина, бергамотом и оставляет за собой ванильный шлейф.

[ + – ] Quelques Fleurs L"Original от Houbigant Фото: Соцсети

Впрочем, в повседневной жизни принцесса предпочла более оригинальный аромат – Bluebell от английского бренда Penhaligon’s, основанного в 1860 году. Он также является поставщиком Королевского двора. Bluebell, выпущенные в 1978 году, были на тот момент революционным ароматом. В нем сочетались ноты клевера, ландыша, цикламена, жасмина и лугового колокольчика, а также скрывались нотки корицы и пряной гвоздики.

Какие духи на свои свадьбы предпочли прочие члены королевской семьи – также известно. Елизавета II в далеком 1947 году, по словам летописцев истории королевского двора, дополнила свой образ духами от поставщика Королевского Двора Floris of London. И они настолько ей понравились, что она до сих пор использует аромат White Rose, благоухающий розой, ирисом, фиалкой и жасмином.

[ + – ] White Rose от Floris of London Фото: Соцсети

Герцогиня Кембриджская, когда шла к алтарю, чтобы стать женой принца Уильяма, выбрала для столь важного дня аромат White Gardenia Petals от Illuminum с нотами гардении, жасмина и ландыша.

[ + – ] White Gardenia Petals от Illuminum Фото: Соцсети

А на каждый день она предпочитает ароматы от Jo Malone London.

[ + – ] Bergamotto Di Positano от бренда Floris of London Фото: Соцсети

Меган Маркл в день свадьбы использовала все привилегии невесты принца. И остановила свой выбор на духах Bergamotto Di Positano от бренда Floris of London, того же, что предпочитает королева. Созданный специально для нее аромат пах бергамотом и мандарином с легкими морскими нотками.