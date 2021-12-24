Католицьке Різдво 2021. Що можна і чого не можна робити 25 грудня

Католицьке Різдво набуло в Україні статусу офіційного свята ще у 2017 році, проте традиції та обряди, яких слід дотримуватися, існують багато років.

25 грудня – день, коли католики та протестанти відзначають Різдво. У цей день слід дотримуватись певних заборон та традицій. В Україні це свято також відзначають, і з деяких пір ця дата стала вихідним для працевлаштованих громадян.

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Різдво – це народження Ісуса Христа. Саме з цього моменту почалася нова ера літочислення — "від Різдва Христового".

Які традиції та обряди супроводжують це свято, намагався розібратися Фокус.

Різдво католицьке та православне — у чому різниця?

Дата двох свят не співпадає – православні відзначають народження Христа 6-7 січня, а католики – 24-25 грудня. Все тому, що літочислення у вірян західного та східного обряду різне. Достеменно невідомо, чому католицьке Різдво відзначається саме 25 грудня. Одна з найпопулярніших версій свідчить, що літо пішло від 25 березня — дати непорочного зачаття Ісуса Христа. Офіційно дату було встановлено на Третьому Вселенському соборі в Ефесі у 431 роув.

Насправді і східні, і західні християни відзначають Різдво в один день – 25 грудня. Проте католицька церква з 1582 року використовує григоріанський календар, який на 13 днів випереджає колишній, юліанський, запроваджений Юлієм Цезарем у 45 році до н.е.

Є різниця й у сприйнятті — для католиків Різдво — найважливіше свято на рік, а для православних – Великдень, день, коли Христос воскрес. Пост, який передує святу, у православних суворіший, ніж у католиків. На відміну від православного посту, у цей час у католиків немає особливих обмежень у їжі, за винятком традиційних одноденних постів по п'ятницях. Католики припиняють дотримуватися посту за день до свята. Тим не менш, і одні, й інші віряни дотримуються правил Адвенту — місяця, коли потрібно підготувати до торжества і душу, і тіло.

Традиції Святвечора та Різдва

Святвечір перед Різдвом у католиків називається Вігілія, що в перекладі з латинської (Vigilia) означає "чування". Це день посиленої підготовки до великого свята. А звичай нічого не їсти до першої зірки символізує поява в небі Віфлеємської зірки, що сповістила про народження Ісуса Христа.

Вночі перед світанком та днем ​​за традицією служать три літургії. Різдво святкують як народження Слова від Бога Отця (вночі), народження Бога-Сина від Діви (на зорі) та народження Бога у душі, що вірить (вдень). Хорошим католикам слід відвідати бодай одну з них.

[ + – ] Різдвяне богослужіння у Львові Фото: Скриншот

Святвечір, як і Різдво, у більшості країн вважається сімейним святом. Цього дня прийнято збиратися за вечерею усією родиною.

24 грудня, коли на небі зійде перша зірка, вся сім'я збирається за святковим столом. Перед тим, як почати трапезу, кожен за столом має прочитати уривок з Євангелія та помолитися.

Всі, хто зібралися за столом, ламають хліб, передають скибки один одному і загадують бажання — за аналогією з Христом, який ділився їжею з учнями.

І, звісно, важливий елемент свята: обмін подарунками. Дорослі зазвичай дарують один одному презенти за святковим столом.

[ + – ] Дженніфер Еністон ховає подарунки на Різдво

А діти традиційно чекають до ранку, щоб знайти подарунки під ялинкою, або в прикрашених шкарпетках, які зазвичай прикріплюють до камінної полиці.

Традиційні страви на Різдво

У Німеччині до Різдва печуть штоллен – традиційний кекс з горіхами та сухофруктами, який можна їсти ще довгі тижні після. Батьківщиною штоллена вважається Дрезден, у якому щорічно проводиться Штолленфест — свято, присвячене цьому різдвяному десерту.

[ + – ] Штолленфест у Дрездені Фото: Скриншот

У Франції подають торт-поліно з олійним кремом.

У Великій Британії та Німеччині до столу традиційно подають свинину в імбирній глазурі зі спеціями.

Ще однією традиційною стравою є запечена індичка. Сервірують її обов'язково з ягідним соусом, а сендвічі з індичкою потім ще кілька днів подають на сніданок.

У Чехії, Польщі та інших країнах Східної Європи обов'язковою на столі є риба: запечений короп або щука.

П'ють за столом зазвичай пунш, грог або глінтвейн, які чудово зігрівають у холодні дні.

Атрибути Святвечора та Різдва

Обов'язкові атрибути – це звичайно вбрана ялинка, прикрашені гірляндами будинки та квартири, шкарпетки для подарунків на камінній полиці.

Ще обов'язковим атрибутом є різдвяний вінок та свічки Адвента. Щонеділі до настання різдва в будинках запалювали по одній новій свічці на вінку. У результаті протягом місяця у ньому з'являється чотири свічки, кожна зокрема символізує певну історію.

[ + – ] Свічки адвенту Фото: Скриншот

Перша свічка є спогадом про пророцтва, що говорять про народження Сина Божого, які є у Святому Письмі. Другу свічку Адвента прийнято називати Вифлеємською. Запалюють її як спогади про народження Сина Божого та його сім'ї. Традиційно третя свічка виконується у рожевому кольорі. Її прийнято називати Gaudete — "Возрадуйтеся". Четверта свічка, що з'являється на вінку останньою, називається Ангельською. Вона означає Друге пришестя Ісуса Христа разом з Ангелами Божими. У цей момент обіцяно, що всі вірні християни вирушать із ними на небеса.

Також милим та найновішим різдвяним атрибутом є адвент-календар. Цю традицію ініціювали в Німеччині завдяки одній віруючій дамі на початку ХХ століття. Вона захотіла урізноманітнити різдвяні традиції і зробила спеціальний календар, який складався з коробочок з вікнами, що відкриваються.

[ + – ] Традиційний адвент-календар

Щодня дитина могла відкривати лише по одному, що символізувало настання чергового дня на шляху до свята. У коробочках розташовувалися шоколадні фігурки. Ця ідея швидко набула популярності. І тепер ця ідея знайшла втілення у популярних адвент-календарях від модних марок косметики, які замість солодощів ховають у коробочках невеликі флакончики та тюбики зі своєю продукцією.

[ + – ] адвент-календар від Chanel Фото: Chanel

Також на Різдво встановлюють вертепи — скульптурні композиції, що зображують хлів, де народився Ісус, а на площах збираються хори, що виконують різдвяні гімни. Також обов'язкові різдвяні ярмарки, де можна купити прикраси на ялинку та ласощі.

[ + – ] Різдвяний вертеп у Львові Фото: Скриншот

Прикмети свята

Завірюха напередодні Різдва – до раннього листя та ранньої весни;

Якщо Різдво тепле – то весна буде холодною;

Сильні холоди на свято – до багатого врожаю;

Сніг на Різдво — рік буде вдалим.

Чого не можна робити на Святвечір та на Різдво

У свято не можна займатися домашніми справами – прибирати, прати, шити та виносити сміття. Про це варто подбати заздалегідь;

Не можна сідати за святковий стіл у чорному, або старому одязі. Зустрічати Різдво прийнято у нових ошатних речах;

За святковим столом не можна переїдати. Гріх обжерливості ніхто не скасовував;

Якщо, готуючись до свята скупитися і сильно заощаджувати – ризик весь наступний рік провести в бідності;

Якщо у цей день піти на полювання — можна загинути від пазурів і зубів дикого звіра;

Не можна гасити свічки та камін до світанку;

Не можна стригтися і голитися цього дня;

Не можна відмовляти у допомозі бідним;

Не можна це свято проводити самому. Саме тому існує звичай, залишати за столом одне вільне місце — для мандрівника, що заблукав, або запізнілого родича, або друга.