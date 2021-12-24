Католическое Рождество 2021. Что можно и чего нельзя делать 25 декабря

Католическое Рождество приобрело в Украине статус официального праздника еще в 2017 году, однако традиции и обряды, которые следует соблюдать, существуют много лет

25 декабря – день, когда католики и протестанты отмечают Рождество. В этот день следует придерживаться определенных запретов и традиций. В Украине этот праздник тоже отмечают, и с некоторых пор эта дата стала выходным для работающих граждан.

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Рождество — это рождение Иисуса Христа. Именно с этого момента началась новая эра летоисчисления — "от рождества Христова".

Какие традиции и обряды сопровождают этот праздник, пробовал разобраться Фокус.

Рождество католическое и православное — в чем разница?

Дата двух праздников не совпадает — православные отмечают рождение Христа 6-7 января, а католики — 24-25 декабря. Все потому, что летоисчисление у верующих западного и восточного обряда разное. Достоверно неизвестно, почему католическое Рождество отмечается именно 25 декабря. Одна из популярных версий гласит, что исчисление пошло от 25 марта — даты непорочного зачатия Иисуса Христа. Официально дата была установлена на Третьем Вселенском соборе в Эфесе в 431 году.

В действительности и восточные, и западные христиане отмечают Рождество Христово в один день – 25 декабря. Однако католическая церковь с 1582 года использует григорианский календарь, который на 13 дней опережает прежний, юлианский, введенный Юлием Цезарем в 45 году до н.э.

Есть разница и в восприятии — для католиков Рождество — самый важный праздник в году, а для православных – Пасха, день, когда Христос воскрес. Пост, который предшествует празднику, у православных строже, чем у католиков. В отличие от православного поста, в это время у католиков нет особых ограничений в пище, не считая традиционных однодневных постов по пятницам. Католики прекращают соблюдать пост за день до праздника. Тем не менее, и те, и другие верующие соблюдают правила Адвента — месяца, когда нужно подготовить к торжеству и душу, и тело.

Традиции Сочельника и Рождества

Сочельник перед Рождеством у католиков называется Вигилия, что в переводе с латинского (Vigilia) означает "бдение". Это день усиленной подготовки к великому празднику. А обычай ничего не есть до первой звезды символизирует появление в небе Вифлеемской звезды, возвестившей о рождении Иисуса Христа.

Ночью перед рассветом и днем ​​по традиции служат три литургии. Рождество празднуют как рождение Слова от Бога Отца (ночью), рождение Бога-Сына от Девы (на заре) и рождение Бога в верующей душе (днем). Добрым католикам следует посетить хотя бы одну из них.

[ + – ] Рождественское богослужение во Львове Фото: Скриншот

Сочельник, как и Рождество, в большинстве стран считается семейным праздником. В этот день принято собираться за ужином всей семьей.

24 декабря, когда на небе взойдет первая звезда, вся семья собирается за праздничным столом. Перед тем, как начать трапезу, каждый за столом должен прочесть отрывок из Евангелия и помолиться.

Все, кто собрались за столом ломают хлеб, передают ломти друг другу и загадывают желания — по аналогии с Христом, который делился пищей с учениками.

И, конечно, важный элемент праздника: обмен подарками. Взрослые обычно дарят друг другу презенты за праздничным столом.

[ + – ] Дженнифер Энистон прячет подарки на Рождество

А дети традиционно ждут до утра, чтобы найти подарки под елкой, или в украшенных носках, которые обычно прикрепляют к каминной полке.

Традиционные блюда на Рождество

В Германии к Рождеству пекут штоллен – традиционный кекс с орехами и сухофруктами, который можно есть еще долгие недели после. Родиной штоллена считается Дрезден, в котором ежегодно проводится Штолленфест — праздник, посвященный этому рождественскому десерту.

[ + – ] Штолленфест в Дрездене Фото: Скриншот

Во Франции подают торт-полено с масляным кремом.

В Великобритании и Германии к столу традиционно подают свинину в имбирной глазури со специями.

Еще одним традиционным блюдом является индейка, запеченная целиком. Сервируют ее обязательно с ягодным соусом, а сендвичи с индюшатиной потом еще несколько дней подают на завтрак.

В Чехии, Польше и прочих странах Восточной Европы обязательным на столе является рыба: запеченный карп или щука.

Пьют за столом обычно пунш, грог, или глинтвейн, которые отлично согревают в холодные дни.

Атрибуты Сочельника и Рождества

Обязательные атрибуты – это конечно наряженная елка, украшенные гирляндами дома и квартиры, носочки для подарков на каминной полке.

Еще обязательным атрибутом являются рождественский венок и свечи Адвента. Каждое воскресенье до наступления рождества в домах зажигали по одной новой свече на венке. В итоге за месяц на нем появляется четыре свечи, каждая из которых символизирует определенную историю.

[ + – ] Свечи адвента Фото: Скриншот

Первая свеча являет собой воспоминание о пророчествах, говорящих о рождении Сына Божьего, которые имеются в Святом Писании. Вторую свечу Адвента принято называть Вифлеемской. Зажигают ее в качестве воспоминания о рождении Сына Божьего и его семье. Традиционно третья свеча выполняется в розовом цвете. Ее принято называть Gaudete – "Возрадуйтесь". Четвертая свеча, которая появляется на венке последней, называется Ангельской. Она обозначает Второе пришествие Иисуса Христа вместе с Ангелами Божьими. В этот момент обещано, что все верные христиане отправятся с ними на небеса.

Также милым и самым новым рождественским атрибутом является адвент-календарь. Эту традицию инициировали в Германии, благодаря одной верующей даме в начале ХХ века. Она захотела разнообразить рождественские традиции и сделала специальный календарь, который состоял из коробочек с открывающимися окошками.

[ + – ] Традиционный адвент-календарь

Ежедневно ребенок мог открывать лишь по одному, что символизировало наступление очередного дня на пути к празднику. В коробочках располагались шоколадные фигурки. Данная идея быстро обрела популярность. И теперь эта идея нашла воплощение в популярных адвент-календарях от модных марок косметики, которые вместо сладостей прячут в коробочках небольшие флакончики и тюбики со своей продукцией.

[ + – ] адвент-календарь от Chanel Фото: Chanel

Также на Рождество устанавливают вертепы — скульптурные композиции, изображающие хлев, где родился Иисус, а на площадях собираются хоры, исполняющие рождественские гимны. Также обязательны рождественские ярмарки, где можно купить украшения на елку и лакомства.

[ + – ] Рождественский вертеп во Львове Фото: Скриншот

Приметы праздника

Метель в канун Рождества – к ранней листве и ранней весне;

Если Рождество теплое – то весна будет холодной;

Сильные холода на праздник – к богатому урожаю;

Снег на Рождество – год будет удачным.

Чего нельзя делать в Сочельник и на Рождество

В праздник нельзя заниматься домашними делами – убирать, стирать, шить и выносить мусор. Об этом стоит позаботиться заранее;

Нельзя садится за праздничный стол в черной, или старой одежде. Встречать Рождество принято в новых нарядных вещах;

За праздничным столом нельзя переедать. Грех чревоугодия никто не отменял;

Если, готовясь к празднику скупиться и сильно экономить – есть риск весь следующий год провести в бедности;

Если пойти в этот день на охоту – можно погибнуть от когтей и зубов дикого зверя;

Нельзя гасить свечи и камин до рассвета;

Нельзя стричься и бриться в этот день;

Нельзя отказывать в помощи бедным;

Нельзя этот праздник проводить самому. Именно поэтому существует обычай, оставлять за столом одно свободное место – для заблудившегося путника, или опоздавшего родственника, или друга.