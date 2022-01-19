Vacheron Constantin показав найскладніший годинник за всю історію бренду (фото)

На створення годинника з двостороннім циферблатом пішло понад 300 годин кропіткої роботи годинникарів, гравірувальників та оправників.

Відомий годинникар Vacheron Constantin представив унікальний годинник Les Cabinotiers Grande Complication Bacchus із серії Les Cabinotiers, що містить 16 ускладнень, переважно астрономічних і пов’язаних із календарем, та оснащений калібром 2755 GC16 з хвилинним репетитором і турбійоном, повідомляється на сайті будинку.

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Ця модель годинника випущена в єдиному екземплярі. Двостороннє творіння з рожевого 18-каратного золота, присвячене Вакху, римському богу виноградників і вина, а також астроному Йоганну Кеплеру, прикрашене рубіновими гронами винограду в золотому листі, вирізаному вручну. На додаток до цих міфологічним посилань, механізм із турбійоном і хвилинним репетиром демонструє практично всі астрономічні та календарні ускладнення, які можуть бути в годинниках.

Над ними по черзі працювали майстри-гравери й оправники Vacheron Constantin понад 300 годин. Така праця вимагає не лише професіоналізму найвищого класу, а й уміння працювати в парі.

Для створення механізму цих найскладніших годинників годинники Vacheron Constantin взяли за основу модель Tour de l'Île, представлену в 2005 році як данину поваги 250-річному досвіду годинникової майстерності женевської мануфактури. У тому ж дусі годинник Les Cabinotiers — Bacchus поєднує в собі 16 ускладнень, що робить його одним із найскладніших годинників, що випускаються Будинком. Для точного хронометражу їхній калібр 2755 GC16 із ручним заводом має регулятор із турбійоном, що компенсує вплив земного тяжіння на механізм. Оснащений клітиною у формі фірмової емблеми Vacheron Constantin у вигляді хреста мальтійського, турбійон здійснює один повний оберт на хвилину, здійснюючи так функцію малого секундного покажчика. Цей годинник також оснащений хвилинним репетиром, що відбиває години, чверті та хвилини на запит.

Календар та астрономічні функції відіграють головну роль на обох сторонах годинника. Спереду, де в положенні "6 годин" можна помилуватися механічним балетом турбійону, на трьох лічильниках відображаються покажчики вічного календаря. Розташовані у верхній частині циферблата, вони показують дату, день і місяць. Це часове ускладнення, розроблене для відстеження примх григоріанського календаря без будь-якого коригування до 2100 року, доповнено індикацією циклу високосного року. Останній з'являється в невеликому отворі поряд зі стрілкою, вказуючи момент моменту репетира, що крутить, між 1 і 2 годинами. Цей запас ходу ударного механізму відповідає індикації запасу ходу механізму, яку можна прочитати за допомогою змієподібної стрілки коаксіальної зі стрілкою дня тижня.

Складна механіка цього виробу також забезпечує астрономічне прочитання часу, що представляє шану Йоганну Кеплеру (1571-1630), що вважається одним з основоположників сучасної астрономії за відкриття законів руху планет, що повністю узгоджується з геліоцентричною моделлю гіпотези Коперника. Так, перші астрономічні функції з'являються на тому ж опаловому циферблаті кольору шампанського, починаючи з рівняння часу, розташованого між 10 і 11 годинами. Оскільки дорога Землі навколо Сонця не кругова, а еліптична, а земна вісь нахилена під кутом 24 градуси до площини її орбіти, час між двома зенітними проходами Сонця не однаковий протягом року. Ця різниця між (справжньою) сонячною добою та (середньою) 24-годинною добою коливається від -16 до +14 хвилин залежно від пори року та збігається лише чотири рази на рік. Цей диференціал, званий рівнянням часу або тимчасовою корекцією астрономічною мовою, відображається за допомогою спеціального покажчика, а час сходу та заходу сонця, скоригований відповідно до еталонного міста, відображається в нижній частині циферблата.

Астрономічний годинник, задуманий майстрами Vacheron Constantin, був би неповним без індикації зоряного часу. Цей дисплей розташований на задній кришці годинника у формі диска, що обертається, котрий зображує небесне склепіння з його сузір'ями, видимими з північної півкулі. Взявши за точку відліку нерухому зірку на небі, час, необхідний Землі, щоб зробити повний оберт на 360 градусів, або зоряна доба, становить рівно 23 години 56 хвилин і 4 секунди. Оскільки Земля обертається як навколо своєї осі, так і навколо Сонця, для повернення у вихідну точку щодо цієї зірки потрібно приблизно на чотири хвилини менше, ніж календарний день. Так, у цій моделі "небесний" диск здійснює повний оберт за зоряним часом, при цьому час відображається на периферії, напроти дати, що відображається на периферії рухомого диска. Ця ж дата зчитується великою центральною стрілкою, що рухається нерухомим зовнішнім фланцем зі шкалою, відградуйованою з кроком у п'ять днів. Там також вказується знак зодіаку, пора року та чотири дати, що відповідають сонцестоянням і рівноденням. Нарешті, маленька центральна стрілка вказує вік Місяця, тобто кількість днів, що минули з останнього повного місяця.

Цей механізм, що складається з 839 деталей і має загальний діаметр 33,90 мм і товщину 12,15 мм, має 58-годинний запас ходу та є технічним досягненням, тим паче рідким, що він відображає всі свої функції в ідеально розбірливому вигляді з обох сторін. Оснащений балансом, що здійснює коливання з частотою 18 000 напівколивань на годину (2,5 Гц), він поміщений у корпус діаметром 47 мм.

Яка ціна цього годинника, в компанії не розголошують, але зазначили, що Les Cabinotiers Grande Complication Bacchus — один із найскладніших годинників за всю 267-річну історію будинку.

У всесвіті Vacheron Constantin Les Cabinotiers є самостійним відділом, що займається персоналізацією моделей Grand Complication та одиничних екземплярів. Ця традиція бере початок із 18 століття, коли майстри-годинникарі називалися кабінотьє і працювали в майстернях, залитих природним світлом, відомих як кабінети і розміщених на верхніх поверхах женевських будівель. У руках учених ремісників, відкритих новим ідеям.