Vacheron Constantin показал самые сложные часы за всю историю бренда (фото)

На создание часов с двусторонним циферблатом ушло более 300 часов кропотливой работы часовщиков, гравировщиков и оправщиков.

Известнейшая часовая мануфактура Vacheron Constantin представила уникальные часы Les Cabinotiers Grande Complication Bacchus из серии Les Cabinotiers, содержащие в себе 16 усложнений, преимущественно астрономических и связанных с календарем, и оснащенные калибром 2755 GC16 с минутным репетиром и турбийоном, сообщается на сайте дома.

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Эта модель часов выпущена в единственном экземпляре. Двустороннее творении из розового 18-каратного золота, посвященное Вакху, римскому богу виноградников и вина, а также астроному Иоганну Кеплеру, украшено рубиновыми гроздьями винограда в золотой листве, вырезанной вручную. В дополнение к этим мифологическим отсылкам, механизм с турбийоном и минутным репетиром демонстрирует практически все астрономические и календарные усложнения, которые только могут быть в часах.

Над ними по очереди работали мастера-граверы и оправщики Vacheron Constantin более 300 часов. Такой труд требует не только профессионализма высочайшего класса, но и умения работать в паре.

Для создания механизма этих сложнейших часов часовщики Vacheron Constantin взяли за основу модель Tour de l'Île, представленную в 2005 году как дань уважения 250-летнему опыту часового мастерства женевской мануфактуры. В том же духе часы Les Cabinotiers – Bacchus сочетают в себе 16 усложнений, что делает их одними из самых сложных часов, выпускаемых Домом. Для точного хронометража их калибр 2755 GC16 с ручным заводом имеет регулятор с турбийоном, компенсирующий влияние земного притяжения на механизм. Оснащенный клеткой в ​​форме фирменной эмблемы Vacheron Constantin в виде мальтийского креста, турбийон совершает один полный оборот в минуту, выполняя таким образом функцию малого секундного указателя. Эти часы также оснащены минутным репетиром, отбивающим часы, четверти и минуты по запросу.

Календарь и астрономические функции играют главную роль на обеих сторонах часов. Спереди, где в положении "6 часов" можно полюбоваться механическим балетом турбийона, на трех счетчиках отображаются показания вечного календаря. Расположенные в верхней части циферблата, они соответственно показывают дату, день и месяц. Это часовое усложнение, разработанное для отслеживания капризов григорианского календаря без какой-либо корректировки до 2100 года, дополнено индикацией цикла високосного года. Последний появляется в небольшом отверстии рядом со стрелкой, указывая крутящий момент механизма минутного репетира между 1 и 2 часами. Этот запас хода ударного механизма соответствует индикации запаса хода механизма, которую можно прочитать с помощью змеевидной стрелки, коаксиальной со стрелкой дня недели.

Сложная механика этого изделия также обеспечивает астрономическое прочтение времени, представляющее дань уважения Иоганну Кеплеру (1571–1630), считающемуся одним из основоположников современной астрономии за открытие законов движения планет, что полностью согласуется с гелиоцентрической моделью гипотезы Коперника. Таким образом, первые астрономические функции появляются на том же опаловом циферблате цвета шампанского, начиная с уравнения времени, расположенного между 10 и 11 часами. Поскольку путь Земли вокруг Солнца не круговой, а эллиптический, а земная ось наклонена под углом 24 градуса к плоскости ее орбиты, время между двумя зенитными проходами Солнца не одинаково в течение года. Эта разница между (истинными) солнечными сутками и (средними) 24-часовыми сутками колеблется от -16 до +14 минут в зависимости от времени года и совпадает только четыре раза в году. Этот дифференциал, называемый уравнением времени или временной коррекцией на астрономическом языке, отображается с помощью специального указателя, а время восхода и захода солнца, скорректированное в соответствии с эталонным городом, отображается в нижней части циферблата.

Астрономические часы, задуманные мастерами Vacheron Constantin, были бы неполными без индикации звездного времени. Этот дисплей расположен на задней крышке часов в форме вращающегося диска, изображающего небесный свод с его созвездиями, видимыми из северного полушария. Взяв за точку отсчета неподвижную звезду на небе, время, необходимое Земле, чтобы совершить полный оборот на 360 градусов, или звездные сутки, составляет ровно 23 часа 56 минут и 4 секунды. Поскольку Земля вращается как вокруг своей оси, так и вокруг Солнца, для возвращения в исходную точку относительно данной звезды требуется примерно на четыре минуты меньше, чем календарный день. Таким образом, в этой модели "небесный" диск совершает полный оборот по звездному времени, при этом время отображается на периферии, напротив даты, отображаемой на периферии подвижного диска. Эта же дата считывается большой центральной стрелкой, движущейся по неподвижному внешнему фланцу со шкалой, отградуированной с шагом в пять дней. Там также указывается знак зодиака, время года и четыре даты, соответствующие солнцестояниям и равноденствиям. Наконец, маленькая центральная стрелка указывает возраст Луны, то есть количество дней, прошедших с момента последнего полнолуния.

Этот механизм, состоящий из 839 деталей и имеющий общий диаметр 33,90 мм и толщину 12,15 мм, обладает 58-часовым запасом хода и представляет собой техническое достижение, тем более редкое, что он отображает все свои функции в идеально разборчивом виде с обеих сторон. Оснащенный балансом, совершающим колебания с частотой 18 000 полуколебаний в час (2,5 Гц), он помещен в корпус диаметром 47 мм.

Какова цена этих часов, в компании не разглашают, но отметили, что Les Cabinotiers Grande Complication Bacchus – одни из самых сложных часов за всю 267-летнюю историю дома.

Во вселенной Vacheron Constantin Les Cabinotiers представляет собой самостоятельный отдел, занимающийся персонализацией моделей Grand Complication и единичных экземпляров. Эта традиция восходит к 18 веку, когда мастера-часовщики назывались кабинотье и работали в мастерских, залитых естественным светом, известных как кабинеты и располагавшихся на верхних этажах женевских зданий. В руках этих ученых ремесленников, открытых новым идеям.