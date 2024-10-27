Rolex на миллионы: часы астронавта NASA продали на аукционе за рекордную сумму (фото)

Агентство NASA выдавало всем членам экипажей для миссий на Луну только часы Omega Speedmaster Professional. Личные часы на борт космических кораблей проносили тайно.

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Часы астронавта NASA Эдгара Митчелла, побывавшие на Луне в 1971 году, продали на онлайн-аукционе за 2,2 миллиона долларов. Rolex GMT-Master стали самыми дорогими проданными часами космонавтов, сообщило издание Space.com.

Космическое агентство NASA выдавало членам экипажей для миссий на Луну часы Omega Speedmaster Professional. Их крепили на липкие части скафандров для использования в открытом космосе.

Но часть астронавтов миссии "Аполлон" тайно брали на борт космических кораблей личные часы. Внимательные коллекционеры замечали аксессуары на исторических снимках и видео до запуска, во время полета и после приземления.

Rolex GMT-Master Митчелла были в прекрасном косметическом состоянии

Rolex Эдгара Митчела можно увидеть на фотографиях и кадрах из фильмов, на которых он надевает скафандр 31 января 1971 года.

Митчел стал шестым в истории человеком, ступившим на поверхность Луны. Доподлинно неизвестно, носил ли астронавт Rolex, шагая по спутнику Земли.

Компания-организатор аукциона сообщала, что Rolex GMT-Master Митчелла были в прекрасном косметическом состоянии, с легкими царапинами и потертостями. На задней части корпуса выгравирована надпись: "Носил командир Митчелл на "Аполлоне-14", 1971 год. Карлин — моей дочери". Часы продали с сертификатом подлинности, подписанный астронавтом.

Но самыми дорогими Rolex GMT-Master были часы, которые американский актер Марлон Брандо насил во время съемок фильма 1979 года "Апокалипсис сегодня". В 2023 году на аукционе Christie's их продали за 5,1 миллиона долларов.

Фокус ранее писал, что на Луне с 1969 по 1972 годы побывали 12 человек. Первыми людьми, побывавшими на поверхности Луны, стали Нил Армстронг и Базз Олдрин.

Напомним, недавно Солнце достигло пика активности за последние 11 лет. Аномалия может повлиять на работу спутников, GPS и других технологий.