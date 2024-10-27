Rolex на мільйони: годинник астронавта NASA продали на аукціоні за рекордну суму (фото)

Агентство NASA видавало всім членам екіпажів для місій на Місяць тільки годинник Omega Speedmaster Professional. Особисті годинники на борт космічних кораблів проносили таємно.

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Годинник астронавта NASA Едгара Мітчелла, який побував на Місяці 1971 року, продали на онлайн-аукціоні за 2,2 мільйона доларів. Rolex GMT-Master став найдорожчим проданим годинником космонавтів, повідомило видання Space.com.

Космічне агентство NASA видавало членам екіпажів для місій на Місяць годинник Omega Speedmaster Professional. Їх кріпили на липкі частини скафандрів для використання у відкритому космосі.

Але частина астронавтів місії "Аполлон" таємно брали на борт космічних кораблів особистий годинник. Уважні колекціонери помічали аксесуари на історичних знімках і відео до запуску, під час польоту і після приземлення.

Rolex GMT-Master Мітчелла були в прекрасному косметичному стані

Rolex Едгара Мітчела можна побачити на фотографіях і кадрах з фільмів, на яких він одягає скафандр 31 січня 1971 року.

Мітчел став шостою в історії людиною, яка ступила на поверхню Місяця. Достеменно невідомо, чи носив астронавт Rolex, крокуючи супутником Землі.

Компанія-організатор аукціону повідомляла, що Rolex GMT-Master Мітчелла були в прекрасному косметичному стані, з легкими подряпинами і потертостями. На задній частині корпусу вигравіювало напис: "Носив командир Мітчелл на "Аполлоні-14", 1971 рік. Карлін — моїй доньці". Годинник продали з сертифікатом автентичності, підписаний астронавтом.

Але найдорожчим Rolex GMT-Master був годинник, який американський актор Марлон Брандо насилав під час зйомок фільму 1979 року "Апокаліпсис сьогодні". У 2023 році на аукціоні Christie's його продали за 5,1 мільйона доларів.

Фокус раніше писав, що на Місяці з 1969 по 1972 роки побували 12 осіб. Першими людьми, які побували на поверхні Місяця, стали Ніл Армстронг і Базз Олдрін.

Нагадаємо, нещодавно Сонце досягло піку активності за останні 11 років. Аномалія може вплинути на роботу супутників, GPS та інших технологій.