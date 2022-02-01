Кейт Міддлтон і принц Вільям залишають Лондон заради королеви

Герцоги Кембриджські житимуть у Віндзорі, у маєтку, де принц Едвард зрікся престолу заради шлюбу з Волліс Сімпсон

Кейт Міддлтон і принц Вільям усерйоз налаштовані на те, щоб залишити Лондон. Згідно з останньою інформацією, вони збираються залишити Кенсінгтонський палац і вирушити до Віндзора. Про це пише Mirror.

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Але вони не потіснять королеву Єлизавету у Віндзорському замку, а, швидше за все, житимуть у іншій історичній будівлі – Форті Бельведер, розташованому у Великому Віндзорському парку.

[ + – ] Форт Бельведер — маєток у Великому Віндзорському парку Фото: Скриншот

Зараз герцоги Кембріджські кочують між Кенсінгтонським палацом і Амнер-холом у Норфолку, але давно говорили про те, що хочуть переселитися в сільську місцевість, бо лише там "життя сповнене сенсу".

І так вони будуть ближче до королеви та родини Кейт Міддлтон, які проживають у Баклберрі.

Ця затишна будівля в готичному стилі була збудована архітектором Джеффрі Вятвілем у стилі неоготики у 1820-х роках. Королева Вікторія використала Форт Бельведер, який у королівській сім'ї називають просто Форт, як чайний будиночок, а з його вежі в підзорну трубу можна було побачити сім графств, а також лондонський собор Святого Павла.

Раніше будинок був відкритий для публіки, але зараз ні. У 1920-х принц Едвард і Волліс Сімпсон довго жили у Форті та влаштовували тут шикарні вечірки. Тоді ж тут було зроблено ремонт: з'явився басейн, тенісний корт і стайні в гроті. А місцевість поряд прикрасили руїни античного храму, привезені сюди з Лептіс-Магна неподалік Тріполі.

[ + – ] Герцоги Кембриджські із сім'єю Фото: Instagram/Duke and Duchess of Cambridge

Саме тут принц Едвард зрікся престолу 1936 року. Під час Другої світової у Форті розташовувалися офіси евакуйованих із Лондона міністерств, а до 2021 року маєток орендував нині покійний канадський мільярдер Гален Вестон і його дружина Гіларі. Вони збудували майданчик для гри в поло та розчистили озеро. Вестони дружили з королевою, так що вона часто була присутня на вечірках, що влаштовувалися тут.

За останніми даними, Форт цілком комфортний: тут є шестикутний центральний зал, прекрасна вітальня, їдальня, бібліотека, 6 спалень і 5 ванних кімнат.