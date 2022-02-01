Кейт Миддлтон и принц Уильям покидают Лондон ради королевы

Герцоги Кембриджские будут жить в Виндзоре, в поместье, где принц Эдвард отрекся от престола ради брака с Уоллис Симпсон

Кейт Миддлтон и принц Уильям всерьез настроены на то, чтобы покинуть Лондон. Согласно последней информации, они собираются покинуть Кенсингтонский дворец и отправиться в Виндзор. Об этом пишет Mirror.

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Но они не потеснят королеву Елизавету в Виндзорском замке, а, скорей всего, будут жить в другом историческом здании – Форте Бельведер, который расположен в Большом Виндзорском парке.

[ + – ] Форт Бельведер - поместье в Большом Виндзорском парке Фото: Скриншот

Сейчас герцоги Кембриджские кочуют между Кенсингтонским дворцом и Амнер-холлом в Норфолке, но давно говорили о том, что хотят переселиться в сельскую местность, потому что только там "жизнь наполнена смыслом".

И так они будут ближе к королеве и семье Кейт Миддлтон, которые проживают в Баклберри.

Это уютное здание в готическом стиле было построено архитектором Джеффри Вятвиллем в стиле неоготики в 1820-х годах. Королева Виктория использовала Форт Бельведер, который в королевской семье называют просто Форт, как чайный домик, а с его башни в подзорную трубу можно было увидеть семь графств, а также лондонский собор Святого Павла.

Ранее здание было открыто для публики, но сейчас нет. В 1920-х принц Эдвард и Уоллис Симпсон подолгу жили в Форте и устраивали здесь шикарные вечеринки. Тогда же здесь был сделан ремонт: появился бассейн, теннисный корт и конюшни в гроте. А местность рядом украсили руины античного храма, привезенные сюда из Лептис-Магна неподалеку от Триполи.

[ + – ] Герцоги Кембриджские с семьей Фото: Instagram/Duke and Duchess of Cambridge

Именно здесь принц Эдвард отрекся от престола 1936 году. Во время Второй мировой в Форте располагались офисы эвакуированных из Лондона министерств, а до 2021 года имение арендовал ныне покойный канадский миллиардер Гален Уэстон и его жена Хилари. Они построили площадку для игры в поло и расчистили озеро. Уэстоны дружили с королевой, так что она часто присутствовала на устраиваемых тут вечеринках.

По последним данным – Форт вполне комфортабелен: здесь есть шестиугольный центральный зал, прекрасная гостиная, столовая, библиотека, 6 спален и 5 ванных комнат.