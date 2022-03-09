Патріот Олег Газманов подав документи на отримання громадянства Ізраїлю

Один з найактивніших патріотів РФ планує переїхати до іншої держави.

70-річний російський співак Олег Газманов подав документи на отримання громадянства Ізраїлю. Про це пише телеграм-канал НеМалахов.

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Після початку військового повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року Олег Газманов схвалив рішення Путіна та виступив на концерті в честь підтримки російської армії.

[ + – ] Олег Газманов своєю творчістю позиціює себе як патріот РФ

Проте після виходу з російського ринку багатьох світових брендів та падіння рубля до історично низького рівня фахівці пророкують уже в квітні дефолт у РФ. 70-річний Олег Газманов, як стало відомо, на фоні цих подій подав документи на отримання ізраїльського громадянства. Про свої плани переїхати з Росії особисто співак ще не повідомляв.

Нагадаємо, що свого часу за незаконне відвідування окупованого Росією Криму з концертом на честь відкриття Кримського мосту СБУ заборонила в'їзд до України Олегу Газманову та Григорію Лепсу.