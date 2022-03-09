Патриот Олег Газманов подал документы на получение гражданства Израиля

Один из самых активных патриотов РФ планирует переехать в другое государство.

70-летний российский певец Олег Газманов подал документы на получение гражданства Израиля. Об этом пишет телеграмм-канал НеМалахов.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

После начала военного полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года Олег Газманов одобрил решение Путина и выступил на концерте в честь поддержки российской армии.

[ + – ] Олег Газманов своим творчеством позиционирует себя как патриот РФ

Однако после выхода с российского рынка многих мировых брендов и падения рубля до исторически низкого уровня специалисты прочат уже в апреле дефолт в РФ. 70-летний Олег Газманов, как стало известно, на фоне происходящего подал документы на получение израильского гражданства. О своих планах переехать из России лично певец еще не сообщал.

Напомним, что в свое время за незаконное посещение оккупированного Россией Крыма с концертом в честь открытия Крымского моста СБУ запретила въезд в Украину Олегу Газманову и Григорию Лепсу.