Володимир Зеленський обійшов Каньє Веста за кількістю підписників в Instagram
На Президента України підписані більше людей, ніж на відомого американського музиканта.
Напередодні число підписок на Instagram-акаунті Президента України Володимира Зеленського сягнуло цифри в 15,5 млн фоловерів. При тому що на американського скандального репера Каньє Веста, до прикладу, підписані 15,3 млн.
Зазначимо, що кількість підписників Президента України росте з кожним днем, адже Володимир Зеленський активно веде свої сторінки в соцмережах. Особливо зараз, коли на фоні війни в країні він повідомляє найоперативнішу та найважливішу інформацію на своїх акаунтах у мережі.
До прикладу, на Президента Польщі Анджея Дуду в Instagram підписані 194 тисячі людей, на президента США Джо Байдена — 17,7 млн, а за Instagram-акаунтом глави Франції Еммануеля Макрона слідкують майже 3 мільйони людей.
Нагадаємо, Каньє Вест та креативний директор модного дому Balenciaga Демна Гвасалія, біженець з Грузії, підтримали Україну у фазі повномасштабної війни з боку РФ.