Каньє Вест підтримав Україну, опублікувавши український прапор

До низки світових селебриті, котрі підтримують Україну у важкі часи, долучився відомий американський музикант.

44-річний американський репер Каньє Вест висловив свою підтримку Україні, яка наразі страждає від військової агресії РФ. Музикант почистив свою Instagram-сторінку з 15-ма мільйонами фоловерів, та виклав державний прапор України.

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[ + – ] Каньє Вест підтримав український народ у важкі часи

На знімку, викладеному Каньє, зображено ніби його листування з креативним директором модного дому Balenciaga Демною Гвасалією, які обмінялися українським прапором та смайликом голуба, що означає мир.

Раніше бренд Balenciaga також висловив свою підтримку народу України, видаливши всі публікації зі сторінки модного дому та виклавши прапор України, на яку підписані майже 13 млн людей з усього світу.

Також Україну публічно підтримують Мадонна, Біллі Айліш, Мей Маск, Стівен Кінг та інші доволі впливові у всьому світі люди.