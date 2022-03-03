Канье Уэст поддержал Украину, опубликовав украинский флаг

К ряду мировых селебрити, поддерживающих Украину в трудные времена, приобщился известный американский музыкант.

44-летний американский рэпер Канье Уэст выразил свою поддержку Украине, страдающей от военной агрессии РФ. Музыкант почистил свою Instagram-страницу с 15 миллионами фолловеров, и выложил государственный флаг Украины.

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[ + – ] Канье Уэст поддержал украинский народ в трудные времена

На снимке, выложенном Канье, изображена якобы его переписка с креативным директором модного дома Balenciaga Демной Гвасалия, которые обменялись украинским флагом и смайликом голубя, что означает мир.

Ранее бренд Balenciaga также выразил свою поддержку народу Украины, удалив все публикации со страницы модного дома и выложив флаг Украины. На аккаунт подписаны почти 13 млн человек со всего мира.

Также Украину публично поддерживают Мадонна, Билли Айлиш, Мэй Маск, Стивен Кинг и другие достаточно влиятельные во всем мире люди.