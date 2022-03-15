Новий фільм Ніколаса Кейджа отримав несподівані оцінки на Rotten Tomatoes

У картині "Нестерпний тягар величезного таланту" Ніколас Кейдж зіграв самого себе.

58-річний оскароносний американський актор Ніколас Кейдж представив фільм "Нестерпний тягар величезного таланту", який отримав захоплені відгуки критиків. На популярному ресурсі Rotten Tomatoes, де оцінюються нові картини, рейтинг – 100%.

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Уперше стрічку актор представив на South by Southwest (SXSW) в Остіні, штат Техас. Це щорічний захід, що включає низку музичних, кіно- та медіафестивалів і конференцій.

[ + – ] Критики Rotten Tomatoes високо оцінили гру актора та сам фільм Фото: Скриншот

Критикам фільм явно сподобався. Хоча на сьогодні на RT опубліковано трохи більше півтора десятка оглядів, а попереду ще десятки, якщо не сотні, зрозуміло, що публіка SXSW сприйняла його дуже добре.

У центрі стрічки – Ніколас Кейдж, який грає версію самого себе. За сюжетом, герой зіштовхнувся із фінансовими проблемами. Він погоджується з'явитись на вечірці з нагоди дня народження суперфаната-мільярдера за мільйон доларів, але насправді він там перебуває як інформатор ЦРУ, оскільки суперфанат (Педро Паскаль) є наркобароном.

Оуен Глейберман з Variety називає концепцію Кейджа, який грає Кейджа, "пихатістю, до якої ми звикаємо за секунди", і "подарунком, який продовжує дарувати".

Він додає, що фільм є "комерційною комедією, яка жартує над Ніколасом Кейджем, прославляючи все, що робить його Ніколасом Кейджем".

[ + – ] Трейлер картини "Нестерпний тягар величезного таланту"

У справжнього Ніка Кейджа дійсно були фінансові проблеми, через які він брався практично за кожну роль, яку міг, а Глейберман називав його "супергероєм нетрів".

Джон ДеФор із The Hollywood Reporter називає фільм "шумною грою, спрямованою на сектантів, які шукали виступи Crazy Cage та прощали проміжні осічки". Однак, він додає, що історія "втрачає частину свого присмаку в міру наближення до кінця", і називає те, що відбувається, "звичайним".

У фільмі також знімаються Тіффані Хеддіш, Айк Барінхолц, Шерон Хорган, Ніл Патрік Харріс та Лілі Мо Шин, дочка Кейт Бекінсейл та Майкла Шина.

Велику прем'єру картини заплановано на 22 квітня.

Rotten Tomatoes – це сайт, на якому на основі таких рецензій виставлялися б оцінки фільмам. В його основі — проста ідея: кожна конкретна рецензія дає фільму оцінку — "свіжий" або "тухлий"; середнього немає. Потім на основі всіх рецензій фільму виставляється рейтинг у відсотках за "томатометром": 100% отримує фільм тільки з хорошими відгуками, 0 – лише з поганими. Кожен фільм на Rotten Tomatoes має рейтинг глядачів, він формується з оцінок зареєстрованих користувачів сайту.

Нагадаємо, на початку цього року Ніколас Кейдж попросив, щоб його не називали актором, та визнав: після кількох провалів став маргіналом у кіноіндустрії.

Раніше Фокус у своїй статті пояснював, чому Ніколас Кейдж є трудоголіком мимоволі та розбирав ТОП-5 найкращих ролей артиста в Голлівуді.