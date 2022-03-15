Роман Абрамович уперше з початку війни в Україні потрапив в об'єктив папараці

Російського олігарха сфотографували в аеропорту Тель-Авіва, звідки він спішно вилетів до Стамбула, а потім і до Москви.

Російського мільярдера Романа Абрамовича було сфотографовано в аеропорту Бен-Гуріон ізраїльського Тель-Авіва, куди він спішно прилетів на своєму приватному літаку Gulfstream G650ER із реєстраційним номером LX-Ray за 50 мільйонів доларів. Про це пише Daily Mail.

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Мета його візиту незрозуміла, однак, треба нагадати, що мільярдер є громадянином Ізраїлю з 2018 року та найбільшим благодійником Яд Вашем – меморіального комплексу історії Голокосту. Прессекретар організації повідомив, що лише минулого тижня він зробив щедру "восьмизначну" пожертву. А за останні роки він пожертвував понад пів мільярда доларів на цілі Ізраїлю.

[ + – ] Роман Абрамович в аеропорту Бен-Гуріон

За останні роки чимало російських олігархів, які мають єврейське коріння, отримали громадянство Ізраїлю. І зараз, як мінімум, четверо з них зазнали міжнародних санкцій через передбачувані зв'язки з Путіним і вторгнення в Україну. Це Роман Абрамович, Михайло Фрідман, Петро Авен і Віктор Вексельберг.

Відомо, що уряд Ізраїлю сформував комітет високого рівня, щоб зрозуміти, як країна може зберегти свій статус притулку для будь-якого єврея, не порушуючи жорстких санкцій ЄС і США, спрямованих проти найближчого оточення Путіна.

"Ізраїль не буде способом обійти санкції, введені проти Росії Сполученими Штатами й іншими західними країнами", — заявив у понеділок міністр закордонних справ Яїр Лапід під час візиту до Словаччини.

Раніше цього тижня власник футбольного клубу "Челсі" потрапив під санкції, його британські активи на суму не менше 3,2 мільярда фунтів стерлінгів було заморожено, що не дозволило йому швидко продати ФК і його лондонські будинки.

За даними Forbes, статки Абрамовича становлять 10,4 мільярда фунтів стерлінгів (12,5 мільярда доларів США), і він володіє маєтком у Кенсінгтоні вартістю 150 мільйонів фунтів стерлінгів, пентхаусом у західному Лондоні вартістю 22 мільйони фунтів стерлінгів, яхтами та суперкарами на суму понад 1,2 мільярда фунтів стерлінгів, що базуються у Великобританії та інших країнах.

Великобританія заявила, що мільярдер, який володіє "Челсі" протягом 20 років, "пов'язаний із людиною, яка бере участь або була причетна до дестабілізації України, підриву та загрози територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України, а саме Володимиром Путіним".

Абрамович тепер не може продати будь-які зі своїх активів у Великій Британії, включаючи "Челсі", без спеціальної ліцензії, яка може бути надана лише міністрами й Управлінням зі здійснення фінансових санкцій (OFSI).

Але минулого тижня стало відомо, що "Челсі" все ж таки може бути проданий. Але лише за умови, що олігарх не отримає жодних доходів від цієї угоди на 3 мільярди фунтів стерлінгів.

Також стало відомо, що Абрамович терміново перебазував свої яхти Solaris і Eclipse. Перша була переведена з Барселони до Чорногорії, друга відчалила від Карибських островів.