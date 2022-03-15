Як зняти гель-лак у домашніх умовах: три дієві методи (відео)

Під час війни більшість салонів краси припинили свою роботу, тому тим, хто не встиг зняти покриття й оновити манікюр, доводиться вирішувати ці питання самостійно.

Після того, як Росія напала на Україну, розв'язавши повномасштабну війну, звичне життя мільйонів громадян залишилося в минулому. Зараз мало хто замислюється про нову зачіску, сукню або манікюр, а ось зняти покриття необхідно багатьом, оскільки нігті, що відросли та виглядають з-під старого гель-лаку, настрою точно не додадуть. Фокус зібрав поради, як зняти гель-лак у домашніх умовах і обійтися без пошуку майстра.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

При знятті лаку багато хто робить дві дуже поширені помилки. Перша – це здирання покриття чи нігтьової пластини. Такий метод загрожує серйозним травмуванням нігтя, оскільки разом із матеріалом можна зняти його верхній шар, що призведе до витончення нігтя, а також може викликати біль при контакті з водою та різними поверхнями. Найважчий наслідок – здерти разом із гель-лаком і частину нігтя від нігтьового ложа. Це називається оніхолізис. Лікувати його доведеться досить довго.

Друга помилка — спроба спиляти пилкою частково здертий гель-лак, оскільки можна спиляти верхній шар нігтя, тим самим серйозно його пошкодивши.

Зняття лаку за допомогою ацетону та фольги

Це недорогий спосіб, який все ж таки безпечним не назвеш, і вдаватися до нього варто тільки в крайньому випадку.

Що необхідно:

ватні диски;

ножиці;

пилка для нігтів;

вазелін або жирний крем;

засіб для зняття лаку з ацетоном;

фольга;

баф для нігтів.

Як знімати:

Щоб зняти гель-лак, потрібно вирізати з ватних дисків трикутні заготовки, що повторюють форму нігтів, щоб ацетон менше контактував зі шкірою. Якщо диски двошарові, краще поділити трикутники на дві частини.

Потім необхідно спиляти пилкою якомога більше лаку, але слідкувати, щоб не дістатися до нігтя. Тоді ацетон легше проникне в гель, що скоротить тривалість процедури.

Варто подбати про захист шкіри навколо нігтя від ацетону. Для цього потрібно змастити її вазеліном чи жирним кремом.

Після цього ватні трикутники просочуємо рідиною для зняття лаку, прикладаємо їх до нігтів і замотуємо зверху фольгою. Вона сприятиме тому, що діюча речовина не випарується. Тримати 15-20 хвилин, час від часу масажуючи кінчики пальців, щоб прискорити процес.

Після цього потрібно забрати з пальців фольгу з ватою. Залишки лаку, який не знявся разом із диском, необхідно зіскребти паличкою. Після цього нігті слід підшліфувати бафом, щоб вони стали гладкими.

Зняття гель-лаку за допомогою спеціальних серветок

Такі серветки, просочені ацетоном, продаються в косметичних магазинах, і з їх допомогою успішно видаляють звичайний лак. При цьому варто пам'ятати, що гель-лак далеко не завжди видаляється з першої спроби, а значить, є можливість пересушити нігті.

Для видалення гель-лаку знадобляться:

серветки для нігтів;

пилка;

вазелін або жирний крем;

паличка (краще апельсинова).

Як знімати:

Спочатку потрібно спиляти пилкою верхній шар гелю й обробити шкіру навколо нігтів жирним кремом. Потім відрізається один край у пакетика з серветкою, а сам пакет разом із вмістом надягається на палець і притискається, щоб не злітав. Так треба зробити на кожному нігті.

Через 10-15 хвилин зняти пакетики та залишки лаку прибрати за допомогою палички. Якщо з першого разу знялося не все, можна акуратно видалити залишки за допомогою пилки або знову скористатися пакетиками.

[ + – ] Спеціальні пакетики із серветками, просоченими ацетоном, надягають на кожен палець Фото: Соцсети

Зняття манікюру за допомогою спеціального апарату

Цей спосіб набагато простіший і безпечніший, ніж використання серветок із ацетоном, проте під час війни доступний далеко не всім.

Що знадобиться:

Апарат для зняття лаку.

Як знімати:

Як правило, недорогий апарат для домашнього вжитку можна купити в інтернет-магазинах. До нього додаються кілька насадок. Жорсткими знімаються верхні шари покриття, а м'які використовують при роботі на ділянках поруч із кутикулою, для видалення залишків і полірування нігтя.

Розташувавши фрезу горизонтально, необхідно спилювати шар за шаром, тримаючи руки на столі, щоб рука не здригнулася. Рухатися потрібно якнайплавніше від кутикули до краю, а натиск витримувати максимально рівномірним. Не варто давити на ніготь сильно, оскільки це може призвести до пошкоджень.

При знятті лаку собі неробочою рукою (наприклад, лівою в правшів) потрібно перемикати фрезу в режим реверсу, тобто крутіння у зворотний бік. Це необхідно, щоб не пошкодити нігтьову пластину. Якщо в приладу немає функції реверсу, слід перевернути руку пальцями вгору.

Нагадаємо, Ель Фаннінг підтримала Україну, з'явившись на світському заході з нігтями в кольорах українського прапора.