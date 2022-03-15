Дані Мілохіну та іншим блогерам рекомендують йти до армії

Підписники радять улюбленим блогерам знайти нормальну роботу.

З 14 березня 2022 року Роскомнагляд заборонив використання соцмережі Instagram на території РФ. Блогери, селебриті, інфлюенсери втратили головне джерело своїх доходів та мільйонів підписників. Вони в агонії запрошують фоловерів підписуватися на свої телеграм-канали або відновлюють трохи забуту російську соцмережу Вконтакте, однак отримати знову десятки мільйонів підписників буде важко.

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З цього приводу в мережі користувачі почали жартувати на тему того, що інстаграмерам варто знайти нову нормальну роботу, наприклад, влаштуватися прибиральниками, косарями або піти в армію, якщо це чоловік.

"Страждаєш? Іди в армію!" — пропонують підписники 20-річного Дані Мілохіна у коментарях під одним із його постів.

Одним з головних жартів стало те, що 21-річна Інстасамка (російська блогерка та реперка Дарія Зотєєва) тепер просто самка, або телеграм-самка.

Нагадаємо, на початку 2022 року Даню Мілохіна не пустили в Україну і назвали причину.