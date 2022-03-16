Королівський фонд Британії не експонуватиме раритети в Кремлі на знак протесту

На виставку в московський Історичний музей повинні були вирушити три унікальні мечі.

Королівська колекція творів мистецтва приєдналася до культурного бойкоту Росії після того, як ЗС РФ вторглися на територію України. І відкликала дозвіл на виставку своїх експонатів. Про це пише Daily Mail.

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На виставку, присвячену дуелям, повинні були вирушити три мечі, зокрема й один, що належить королеві Карлу I.

Проте після початку війни в Україні дозвіл було відкликано. Виставку спонсорує російський олігарх Алішер Усманов, на якого Великобританія наклала санкції через його зв'язок із Володимиром Путіним. Крім британських мечів, там мали з'явитися речі з інших європейських країн, але вони також відмовилися від співпраці.

Також були відкликані ті раритети, що вже експонувалися в музеях Кремля. Йдеться про кавалерійську каску та дуельну рукавичку XVII століття.

Виставку відкладено на невизначений термін. А представник Королівської колекції заявив, що рішення відкласти видавання кредиту "було ухвалено в середині лютого", тобто відразу після початку війни.

Нагадаємо, раніше супер'яхта Алішера Усманова під назвою Dilbar була заарештована в Гамбурзі, куди прибула на ремонт. Її вартість — 600 мільйонів доларів. Також Фокус писав про інші яхти російських олігархів, які зараз перебувають під арештом у різних країнах світу.