Власник компанії Johnson & Johnson хоче купити ФК "Челсі" в Романа Абрамовича

Роберт "Вуді" Джонсон подав заявку, у якій пропонує за футбольний клуб 2 мільярди фунтів стерлінгів.

Російський мільярдер Роман Абрамович потрапив під санкції Великої Британії та ЄС після того, як російські війська вторглися до України. Він був у списку семи олігархів з РФ, яким було заборонено мати будь-які фінансові відносини з британцями, але ФК "Челсі" йому було дозволено продати за умови, що гроші від угоди не потраплять йому в руки, а будуть направлені на благодійність. І "Челсі" вже зацікавилося кілька перспективних покупців. Про це пише Espn.

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Серед них Роберт "Вуді" Джонсон, спадкоємець імперії Johnson & Johnson, близький друг та соратник Дональда Трампа, а також власник команди з американського футболу New York Jets.

Згідно з джерелами, близькими до ситуації, Вуді Джонсон хоче купити "Челсі" за два мільярди фунтів стерлінгів. І хоч його пропозиція менша, ніж у Саудівської медіагрупи, яка пропонує 2,7 мільярди, але він сподівається, що йому допоможуть його зв'язки в Лондоні. Коли Трамп був президентом, Джонсон був послом США у Великій Британії.

Сам Абрамович хоче виручити за "Челсі" 3 мільярди фунтів стерлінгів. У покупці ФК також зацікавлені зірка змішаних єдиноборств Конор Мак-Грегор, швейцарські та американські магнати Хансйорг Віс та Тодд Болі, а також турок Мухсін Байрак.

ФК "Челсі", який виграв минулого року Лігу чемпіонів УЄФА як найкраща клубна команда Європи, розташований на третьому місці в Прем'єр-лізі.