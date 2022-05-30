Пасажирам розкішного лайнера обіцяють повернути гроші, якщо судно зникне в Бермудському трикутнику

Круїз по наймістичнішому місці Атлантичного океану обіцяють у березні 2023 року

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Американська туристична агенція Ancient Mysteries Cruise анонсувала круїз на норвезькому лайнері Prima для любителів полоскотати нерви — корабель вийде з Нью-Йорка і вирушить прямо до Бермудського трикутника — містичного місця, де, згідно з міськими легендами, пропадають судна та літаки. Про це пише Hindustan Times.

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В агентстві заспокоюють: "Не турбуйтеся про те, що ви зникнете в цьому турі до Бермудського трикутника. Це ймовірність дуже невелика". Але водночас відчайдушним пасажирам обіцяють повернути повну вартість круїзу, якщо вони таки зникнуть.

Щоправда, в мережі користувачі цікавляться, кому ж повернуть гроші — якщо лайнер пропаде разом із пасажирами.

Лайнер вирушить у круїз у березні 2023 року. Згідно з рекламою, пасажири зможуть насолодитися "ексклюзивним містичним круїзом до Бермудського трикутника", здійснити поїздку на катері з прозорим дном і отримати "відповіді на всі свої питання". Вартість каюти — близько 2 тисяч доларів.

Нагадаємо, Бермудський трикутник, або як його ще називають "Трикутник Диявола", знаходиться у Саргасовому морі в Атлантичному океані. Район обмежений трикутником з вершинами в Маямі, Бермудських островах та Сан-Хуані (Пуерто-Рико). Сам вираз став вірусним після статті Вінсента Гаддіса, опублікованої у 1964 році. Він досліджував загадкове зникнення цілої ланки військових бомбардувальників 5 грудня 1945 року. П'ять літаків ВМС США зникли, шостий літак вилетів на їх пошуки та також зник.

[ + – ] Бермудський трикутник на карті Фото: Скриншот

Відтоді про загадкові зникнення в Бермудському трикутнику постійно писали прибічники теорій змови. Зникнення приписувалися інопланетянам, надприродним силам, втраченим технологіям затонулої Атлантиди, воїнам-вбивцям, порталам у паралельні всесвіти та іншим містичним причинам. Але вчені наполягають, що зникнення в цьому районі відбуваються не частіше, ніж в інших, і нічого містичного в цьому немає.

Потрібно думати, що перевірити ці гіпотези пасажири норвезького лайнера зможуть вже наступного року.