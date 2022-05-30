Пассажирам роскошного лайнера обещают вернуть деньги, если судно исчезнет в Бермудском треугольнике

Круиз по самому мистическому месту Атлантического океана обещают в марте 2023 года

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Американское туристическое агентство Ancient Mysteries Cruise анонсировало круиз на норвежском лайнере Prima для любителей пощекотать нервы – корабль выйдет из Нью-Йорка и отправится прямиком в Бермудский треугольник – мистическое место, где, согласно городским легендам, пропадают суда и самолеты. Об этом пишет Hindustan Times.

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В агентстве успокаивают: "Не беспокойтесь о том, что вы исчезнете в этом туре по Бермудскому треугольнику. Это вероятность весьма невелика". Но при этом отчаянным пассажирам обещают вернуть полную стоимость круиза, если они все-таки исчезнут.

Правда, в Сети пользователи интересуются, кому же вернут деньги – если лайнер пропадет вместе с пассажирами.

Лайнер отправится в круиз в марте 2023 года. Согласно рекламе, пассажиры смогут насладится "эксклюзивным мистическим круизом по Бермудскому треугольнику", совершить поездку на катере с прозрачным дном и получить "ответы на все свои вопросы". Стоимость каюты – около 2 тысяч долларов.

Напомним, Бермудский треугольник, или как его еще называют "Треугольник Дьявола", находится в Саргассовом море в Атлантическом океане. Район ограничен треугольником с вершинами в Майами, Бермудских островах и Сан-Хуане (Пуэрто-Рико). Само выражение стало вирусным после статьи Винсента Гаддиса, опубликованной в 1964 году. Он исследовал загадочное исчезновение цело звена военным бомбардировщиков 5 декабря 1945 года. Пять самолетов ВМС США исчезли, шестой самолет вылетел на их поиски и также пропал.

[ + – ] Бермудский треугольник на карте Фото: Скриншот

С той поры про загадочные исчезновения в Бермудском треугольнике постоянно писали сторонники теорий заговора. Исчезновения приписывались инопланетянам, сверхъестественным силам, утраченным технологиям затонувшей Атлантиды, воинам-убийцам, порталам в параллельные вселенные и прочим мистическим причинам. Но ученые настаивают, что исчезновения в этом районе происходят не чаще, чем в других и ничего мистического в этом нет.

Надо думать, что проверить эти гипотезы пассажиры норвежского лайнера смогут уже в следующем году.