Біллі Айліш розлучилася з бойфрендом через його зради

Хоча сам Меттью Тайлер Ворс заявляє, що це тільки чутки й насправді співачці він не зраджував

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Популярна американська співачка Біллі Айліш покинула свого бойфренда Меттью Тайлера Ворса. Про розлучення повідомив сам Ворс, опублікувавши пост в Instagram, пише People.

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Але актор заявив, що це шанувальники Біллі розпускали чутки про нього, а сам він їй не зраджував.

"Ніхто нікому не зраджував. Стосунки закінчуються. Ось так просто. А розпускати чутки та брехати в інтернеті небезпечно", — написав він.

Меттью Тайлер Ворс також звернувся до користувачів, які його обговорювали. Він заявив, що тисячі людей витрачають дорогоцінний час на те, щоб обговорювати й писати гидоти про незнайомців, замість того, щоб жити своїм життям.

І нагадав, що шанувальники Біллі Айліш ображали його і писали йому, що він недостатньо для неї добрий.

[ + – ] Біллі Айліш та Меттью Тайлер Ворс

Біллі та Меттью почали зустрічатися минулого року, проте на вечірках та прийомах вони разом не з'являлися. Співачка не любить афішувати своє особисте життя.

Раніше співачка зустрічалася з актором Брендоном Адамсом, а в інтерв'ю розповідала, що вона ніколи не мала ідеальних стосунків.

"У мене ніколи не було стосунків, які б дозволили мені по-справжньому співіснувати з цією людиною. Мої емоції завжди викликані чиїмись емоціями, і це було такою великою скалкою в дупі", — розповідала Біллі.

Нагадаємо, Метью Тайлер Ворс — американський актор, відомий за фільмами "В обіймах смерті" (2016), "Маленькі чудовиська" (2019) та Dark Hours: Typee (2016). У профілі свого облікового запису в Instagram він написав коротко і багатозначно "Актор. Письменник. Дегенерат". Раніше йому довелося вибачатися за свої різкі гомофобні та расистські пости.