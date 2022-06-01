Билли Айлиш рассталась с бойфрендом из-за его измен

Хотя сам Мэттью Тайлер Ворс заявляет, что это только слухи и на самом деле певице он не изменял

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Популярная американская певица Билли Айлиш бросила своего бойфренда Мэттью Тайлера Ворса. О расставании сообщил сам Ворс, опубликовав пост в Instagram, пишет People.

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Но актер заявил, что это поклонники Билли распускали о нем слухи, а сам он ей не изменял.

"Никто никому не изменял. Отношения заканчиваются. Вот так просто. А распускать слухи и лгать в интернете опасно", — написал он.

Мэттью Тайлер Ворс также обратился к пользователям, которые его обсуждали. Он заявил, что тысячи людей тратят свое драгоценное время на то, чтобы обсуждать и писать гадости о незнакомцах, вместо того, чтобы жить своей жизнью.

И напомнил, что поклонники Билли Айлиш оскорбляли его и писали ему, что он недостаточно для нее хорош.

[ + – ] Билли Айлиш и Мэттью Тайлер Ворс

Билли и Мэттью начали встречаться в прошлом году, однако на вечеринках и приемах они вместе не появлялись. Певица не любит афишировать свою личную жизнь.

Ранее певица встречалась с актером Брэндоном Адамсом, а в интервью рассказывала, что у нее никогда не было идеальных отношений.

"У меня никогда не было отношений, которые позволили бы мне по-настоящему сосуществовать с этим человеком. Мои эмоции всегда вызваны чьими-то эмоциями, и это было такой большой занозой в заднице", — рассказывала Билли.

Напомним, Мэтью Тайлер Ворс – американский актер, известный по фильмам "В объятиях смерти" (2016), "Маленькие чудовища" (2019) и Dark Hours: Typee (2016). В профиле своего аккаунта в Instagram он написал коротко и многозначительно "Актер. Писатель. Дегенерат". Ранее ему пришлось извиняться за свои резкие гомофобные и расистские посты.