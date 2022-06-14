Принцеса Шарлотта може отримати рідкісний титул принцеси Анни

35 років тому Єлизавета II дарувала своїй єдиній дочці титул королівської принцеси, призначений для старшої спадкоємиці монарха, який править.

Семирічна принцеса Шарлотта — єдина дочка спадкоємця британського престолу, принца Вільяма. Відповідно до традицій монархії, государ має право дарувати титул королівської принцеси своій старшій дочці. Тому, як пише Hellomagazine, коли принц Вільям очолить монархію, він може зробити Шарлоту королівською принцесою. Однак для цього потрібно, щоб титул втратила його нинішня володарка, 71-річна принцеса Анна.

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У червні 1987 року Єлизавета II зробила свою старшу дочку королівською принцесою. Титул дарується на все життя, навіть якщо спадкоємиця переживе свого батька-монарха. Тому поки Анна жива, Шарлотта не може стати королівською принцесою. Тому батько Єлизавети II, король Георг VI, не зміг зробити свою старшу дочку королівською принцесою, оскільки її тітка, принцеса Марія, володіла титулом у той час.

Титул королівської принцеси заснував Карл I для своєї дочки, принцеси Марії, у 1962 році. З того часу всього семеро людей, включаючи 71-річну принцесу Анну, удостоїлися його носити. Хоча титул традиційно надають старшій дочці монарха, він не є автоматичним. Останньою королівською принцесою перед Анною була принцеса Марія — єдина дочка короля Георга V та королеви Марії, яка померла в 1965 році. Протягом 22 років титул залишався вакантним, доки королева не дарувала його своїй дочці, принцесі Анні.

Фокус раніше розповідав про те, що Кейт Міддлтон і принц Вільям переїжджають до нового будинку з чотирма спальнями. Кембриджі житимуть за десять хвилин ходьби від будинку Єлизавети II. А їхні діти в новому навчальному семестрі, що розпочнеться у вересні, підуть до іншої школи.

Також Фокус розповідав, що діти Кембриджів зіграли особливу роль у святкуванні Платинового ювілею правління королеви. Вони вперше проїхалися в кареті під час традиційної ходи на честь Єлизавети II, а також були присутні на балконі Букінгемського палацу у фінальний день, коли Її Величність символічно представила головних членів королівської сім'ї, які уособлюють майбутнє монархії.