Принцесса Шарлотта может получить редкий титул принцессы Анны

35 лет назад Елизавета II даровала своей единственной дочери титул королевской принцессы, который предназначен для старшей наследницы правящего монарха.

Семилетняя принцесса Шарлотта — единственная дочь наследника британского престола, принца Уильяма. Согласно традициям монархии, государь вправе даровать титул королевской принцессы своей старшей дочери. Поэтому, как пишет Hellomagazine, когда принц Уильям возглавит монархию, он может сделать Шарлоту королевской принцессой. Однако для этого нужно, чтобы титула лишилась его нынешняя обладательница, 71-летняя принцесса Анна.

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В июне 1987 года Елизавета II сделала свою старшую дочь королевской принцессой. Титул даруется на всю жизнь, даже если наследница переживет своего родителя-монарха. Поэтому пока Анна жива, Шарлотта не может стать королевской принцессой. По этой причине отец Елизаветы II, король Георг VI, не смог сделать свою старшую дочь королевской принцессой, так как ее тетя, принцесса Мария, владела титулом в то время.

Титул королевской принцессы учредил Карл I для своей дочери, принцессы Марии, в 1962 году. С тех пор всего семь человек, включая 71-летнюю принцессу Анну, удостоились его носить. Хотя титул традиционно присваивают старшей дочери государя, он не является автоматическим. Последней королевской принцессой перед Анной была принцесса Мария — единственная дочь короля Георга V и королевы Марии, которая умерла в 1965 году. На протяжении 22 лет титул оставался вакантным, пока королева не даровала его своей дочери, принцессе Анне.

Фокус ранее рассказывал о том, что Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают в новый дом с четырьмя спальнями. Кембриджи будут жить в десяти минутах ходьбы от дома Елизаветы II. А их дети в новом учебном семестре, который начнется в сентябре, пойдут в другую школу.

Также Фокус рассказывал, что дети Кембриджей сыграли особую роль в праздновании Платинового юбилея правления королевы. Они впервые проехались в карете во время традиционного шествия в честь Елизаветы II, а также присутствовали на балконе Букингемского дворца в финальный день, когда Ее Величество символично представила главных членом королевской семьи, которые олицетворяют будущее монархии.