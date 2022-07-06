Chanel вперше вивів на подіум модель plus size у весільній сукні (відео)

Джилл Кортлів — одна з найвідоміших моделей "у тілі".

Бодипозитив все більше завойовує світ, а на подіумах тепер нерідко можна зустріти моделі, далекі від класичних параметрів 90/60/90. Чергове підтвердження цього — останній показ нової колекції Chanel от-кутюр сезону осінь-зима 2022-2023 в L'étrier в межах Тижня високої моди в Парижі, де весільне вбрання представила одна з найвідоміших plus size-моделей Джилл Кортлів.

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Креативна директорка Віржині Віар створила вінчальне вбрання у вигляді білої сукні-міді без бретелей з відтінком ретро. Аксесуаром, який задавав весь цей весільний образ, стала богемна в'язана шаль, недбало накинута на плечі моделі, яка спускається до щиколоток. Щоб завершити образ, коротке волосся Джилл прикрасили великим білим бантом із довгою стрічкою. Вийшло, що в одному образі наречена успішно поєднала чисту елегантність, богемну легкість і сучасність.

Говорячи про колекцію загалом, то Віар представила поєднання довгих суконь із пишною спідницею та твідових ансамблів зі злегка розслабленою посадкою в бежевих, блідо-рожевих та повністю чорних кольорах. Жакети гармоніювали з вільними брюками або довгими спідницями, з кишенями та рядами гудзиків, що підкреслюють фірмовий костюм з різними візерунками, включаючи смужку.

Низькі підбори та широкі капелюхи доповнювали повсякденний колорит лінійки, мерехтливі прикраси зведені до мінімуму.

На честь нового показу модні експерти згадали про найтрудомісткіший предмет із попередніх колекцій бренду. Лідером став жакет із колекції 2021 року, на створення якого пішло 2525 годин роботи, що еквівалентно понад 105 дням. Якщо говорити тільки про вишивку на жакеті, то Maison Lemarié, ательє, яке в 1880 виробляло пір'я в Парижі, а потім розширилося до виробництва штучних квітів в 1946, витратило 2200 годин. Образ складається з приблизно 40 тисяч елементів, що зробило його найпопулярнішим серед шедеврів Chanel.

Проте досі не побито рекорд Balenciaga: для прозорої весільної сукні з 51-ї колекції Couture, виготовленої з 250 метрів тюлю різних кольорів, процес вишивки зайняв 7500 годин з використанням 25 видів блискіток і бісеру, включаючи 70 тисяч кристалів, 80 тисяч срібних листків і 200 тисяч паєток. Сукня показана 6 червня в Парижі.

Нагадаємо, Ніколь Кідман вийшла на подіум у сукні, що нагадує алюмінієву фольгу.