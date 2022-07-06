Chanel впервые вывел на подиум модель plus size в свадебном платье (видео)

Джилл Кортлев – одна из самых известных моделей "в теле".

Бодипозитив все больше завоевывает мир, а на подиумах теперь нередко можно встретить моделей, далеких от классических параметров 90/60/90. Очередное тому подтверждение – последний показ новой коллекции Chanel от кутюр сезона осень-зима 2022-2023 в L'étrier в рамках Недели высокой моды в Париже, где свадебный наряд представила одна из самых известных plus size-моделей Джилл Кортлев.

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Креативный директор Виржини Виар создала подвенечный наряд в виде белого платья-миди без бретелек с оттенком ретро. Аксессуаром, который задавал весь этот свадебный образ, стала богемная вязаная шаль, небрежно накинутая на плечи модели и спускающаяся до щиколоток. Чтобы завершить его, короткие волосы Джилл украсили большим белым бантом с длинной лентой. Получилось, что в одом образе невеста успешно соединила чистую элегантность, богемную легкость и современность.

Говоря о коллекции в целом, то Виар представила сочетание длинных платьев с пышной юбкой и твидовых ансамблей со слегка расслабленной посадкой в бежевых, бледно-розовых и полностью черных цветах. Жакеты гармонировали со свободными брюками или длинными юбками, с карманами и рядами пуговиц, подчеркивающими фирменный твидовый костюм с различными узорами, включая полоску.

Низкие каблуки и широкие шляпы дополняли повседневный колорит линейки, мерцающие украшения сведены к минимуму.

В честь нового показа модные эксперты вспомнили о самом трудоемком предмете из предыдущих коллекций бренда. Лидером стал жакет из коллекции 2021 года, на создание которого ушло 2525 часов работы, что эквивалентно более 105 дням. Если говорить только о вышивке на жакете, то Maison Lemarié, ателье, которое в 1880 году производило перья в Париже, а затем расширилось до производства искусственных цветов в 1946 году, потратило 2200 часов. Образ состоит примерно из 40 тысяч элементов, что сделало его самым популярным среди шедевров Chanel.

Однако до сих пор не побит рекорд Balenciaga: для прозрачного свадебного платья из 51-й коллекции Couture, изготовленного из 250 метров тюля разных цветов, процесс вышивки занял 7500 часов с использованием 25 видов блесток и бисера, включая 70 тысяч кристаллов, 80 тысяч серебряных листьев. и 200 тысяч пайеток. Платье было показано 6 июня в Париже.

Напомним, Николь Кидман вышла на подиум в платье, напоминающем алюминиевую фольгу.