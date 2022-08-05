9 причин використовувати позитивні афірмації щодня

Що таке афірмації та як їх застосовувати для досягнення успіху.

Афірмації — це стратегія самодопомоги, яку використовують для підвищення впевненості в собі та віри у свої здібності.

Можна самостверджуватись щодня, навіть не усвідомлюючи цього, кажучи собі такі речі, наприклад:

"Усе, що я хотів/хотіла б зробити, — все можливо".

"У мене є все, що потрібно".

"Я вірю у свою здатність досягти успіху".

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Ці прості твердження допомагають переключити вашу увагу з передбачуваних невдач або недоліків і звернути вашу увагу на ваші сильні сторони — ті, які вже є, і ті, які ви хочете розвинути.

Але чи справді вони працюють?

Афірмації зазвичай працюють як інструмент для зміни вашого мислення та досягнення ваших цілей, але вони не є чарівним засобом для миттєвого успіху чи зцілення.

То як же працюють афірмації?

Нейропластичність, або здатність вашого мозку змінюватися та пристосовуватися до різних обставин протягом усього життя, дає ключ до розуміння не тільки того, що змусити афірмації працювати, а й того, як зробити їх ефективнішими.

Ваш мозок іноді трохи плутається в різниці між реальністю та уявою, що може бути напрочуд корисно.

Створення уявного образу себе, який робить щось — наприклад, успішне проходження нервової співбесіди або подолання страху висоти за допомогою стрибків із тарзанки — активує багато тих галузей мозку, які насправді активуються в подібних ситуаціях.

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Регулярне повторення позитивних тверджень про себе може спонукати ваш мозок сприймати ці позитивні твердження як факт. Коли ви дійсно вірите, що можете щось зробити, ваші дії часто йдуть за вами.

Наприклад, ви можете замінити негативну або тривожну думку такого роду:

"Я так жахливо проходжу співбесіду. Я, напевно, навіть не такий кваліфікований, як інші кандидати. Мене нізащо не візьмуть, я маю просто піти".

На позитивну афірмацію:

"У мене є всі необхідні навички та досвід, і я ідеальний кандидат на цю роботу".

Використання афірмацій може допомогти вам почуватися розслабленішими перед співбесідою, а знання того, що ви повністю готові, також допоможе вам уникнути самосаботажних думок або поведінки, які можуть перешкодити вашому успіху.

Пам'ятайте, головна дія афірмацій

Повторення афірмації може підвищити вашу мотивацію та впевненість, але вам все одно доведеться вжити якихось дій самостійно. Спробуйте думати про афірмацію як про крок до зміни, а не як про саму зміну.

Згадайте того цікавого колегу, який завжди ставить питання про ваше особисте життя. Ви не хочете сказати нічого образливого, але й не збираєтеся відповідати на його запитання.

Твердження на кшталт: "Я можу залишатися спокійним, навіть коли відчуваю роздратування", — може призвести до звички глибоко дихати або вправ на заземлення, коли ви починаєте відчувати, що ваша кров закипає від чужої цікавості.

Ця тактика в поєднанні з вашими твердженнями допоможе вам пережити стресовий момент, доки ви не зможете ввічливо втекти.

Не афірмація внесла зміни, а ви. Але вона запропонувала відправну точку.

Робимо їх ефективнішими

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Афірмації — це лише один із інструментів самодопомоги. Як і інші стратегії, вони можуть принести деяке полегшення, але їхні переваги, як правило, залежать від того, як ви їх використовуєте.

Створення власних тверджень може допомогти вам вибрати ті твердження, які допоможуть вам найбільше. Спробуйте наведені нижче поради, щоб почати розробляти й використовувати афірмації ефективніше.

Використовуйте афірмації зараз

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Хоча афірмації можуть здатися схожими на цілі, вони працюють по-різному.

Пам'ятаєте нейропластичність? Ви використовуєте афірмації, щоб допомогти змінити давні стереотипи та переконання. Хороший спосіб здійснити цю зміну — діяти так, наче ви вже досягли успіху.

Мета залишається чимось, чого ви повинні прагнути. Твердження, з іншого боку, зміцнює вашу впевненість, нагадуючи вам про те, що ви можете зробити зараз.

Уникайте рекламних афірмацій

Ви можете знайти афірмації практично скрізь: футболки, зображення у соціальних мережах, щдо надихають, статті в інтернеті й блоги самодопомоги, і це лише деякі з прикладів.

Цілком нормально використовувати афірмацію, яку ви десь прочитали та яка дійсно запам'яталася вам, але створення афірмації, спеціально адаптована до ваших цілей, може працювати найкраще.

Афірмації можуть бути про що завгодно, то чому б не виявити творчий підхід і не подумати про те, як зробити свої афірмації якомога конкретнішими?

Багатьом людям допомагає пов'язати твердження з основними цінностями, такими як доброта, чесність чи відданість справі. Це може допомогти вам зосередитися на ширшій картині, що дійсно важливо для вас.

Приклад афірмацій

Скажімо, останнім часом ви почувалися трохи пригнічено, тому що ваша кар'єра виявилася не такою прибутковою з фінансової точки зору, як ви собі уявляли. Щоб протистояти цим негативним почуттям, ви хочете нагадати собі про речі, які дійсно цінуєте.

Ви можете скласти афірмацію за таким принципом:

"У мене чудові колеги та сім'я, що любить мене. Моя робота задовольняє мене, і я знаю, що вношу зміни".

Це твердження нагадує вам про речі, які не може забезпечити одна велика зарплата.

Афірмації зазвичай приносять найбільшу користь, коли вони зосереджені на конкретних рисах або реалістичних, досяжних змінах, які ви хотіли б внести в ці риси.

Зміни можливі завжди, але деякі зміни відбуваються легше, ніж інші. Афірмації самі по собі не можуть зробити зміни в кожній ситуації, і якщо ваша афірмація зосереджена на твердженні, яке ви не вважаєте дійсним, це може мати невеликий ефект.

Приклад афірмацій

Можливо, ви не надто замислюєтеся про свою фігуру. Твердження про бажані зміни може посилити вашу мотивацію працювати над тим, щоб привести себе у форму або набрати масу.

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Але вправи, хоч би якими корисними вони були, не можуть змінити всі аспекти вашого тіла.

Ефективніше твердження може включати нейтральніше твердження, наприклад:

"Я ціную те, що моє тіло робить для мене щодня, і підтримую себе в хорошому здоров'ї, регулярно займаючись спортом і харчуючись корисною їжею".

Так само, підтверджуючи свої улюблені риси (фізичні чи інші), ви можете побачити себе в новому світлі.

Співчуття, кмітливість, сила, швидкість: Кожен має унікальні таланти. Зосередження уваги на собі може допомогти запобігти розчаруванню та самокритиці, коли твердження не призводять до неймовірних результатів блискавично.

Ультрапозитивні твердження на кшталт "Я прекрасний" і "Я люблю себе кожен день" часто зазнають невдачі, тому що більшість людей насправді не вірять у ці речі.

Більш нейтральні чи конкретні твердження, такі як: "Мені подобається моя посмішка й добре обличчя", — або: "Я щодня ставлюся до себе з добротою", —зазвичай виявляються кориснішими.

Практикуйте самоствердження кожен день

Щоб отримати максимальну користь від афірмацій, потрібно розпочати регулярну практику та зробити її звичкою:

Почніть із 3-5 хвилин принаймні двічі на день. Наприклад, спробуйте вимовляти афірмації, коли прокидаєтеся та лягаєте спати.

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Кожну афірмацію повторюйте близько 10 разів. Прислухайтеся до себе, говорячи це, зосередившись на словах, коли вони злітають із ваших губ. Коли ви кажете їх, вірте, що вони є істинними.

Попросіть близьку людину, якій ви довіряєте, допомогти. Якщо ви слухатимете, як хтось інший повторює ваші твердження, це може допомогти зміцнити вашу віру в них.

Зробіть свій порядок послідовним. Намагайтеся не пропускати жодного дня. Якщо ви медитуєте, афірмації можуть стати чудовим доповненням до вашої щоденної практики.

Виявіть терпіння. Може пройти деякий час, перш ніж ви помітите зміни, так що продовжуйте практикувати!

Ще одна перевага щоденної рутини? Практика афірмацій може активувати систему винагороди у вашому мозку, яка може вплинути на те, як ви відчуваєте як емоційний, так і фізичний біль.

Знання того, що ви здатні справлятися зі стресом та іншими життєвими труднощами, може допомогти підвищити впевненість у собі та розширити свої можливості, ще більше зміцнивши віру в себе.

Коли вони можуть не спрацювати

Правда в тому, що афірмації працюють не для всіх. І всупереч думці деяких людей, позитивне мислення не всесильне.

Негативні уявлення про себе, безумовно, можуть стримувати вас, але іноді ці уявлення виходять із чогось, що живе трохи глибше всередині.

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Виявлення минулого досвіду, який підживлює глибоко укорінені моделі негативного мислення, найкраще робити за допомогою психотерапевта.

Також майте на увазі, що низька самооцінка й інші негативні моделі мислення часто пов'язані з проблемами психічного здоров'я, включаючи депресію та тривогу.

Терапевт може допомогти вам почати виявляти потенційні причини негативних чи небажаних думок і вивчити корисні стратегії подолання, які можуть включати афірмації поряд із іншими інструментами.

Щоденна практика афірмацій може стати серйозним кроком на шляху до самовдосконалення для деяких людей.

Якщо афірмації псують вам настрій, не сприймайте це за ознаку невдачі та не миріться з невдачею. Це може просто означати, що ваш шлях до змін іде трохи іншим шляхом. Терапевт може запропонувати рекомендації та допомогти вам розробити найкращий курс.