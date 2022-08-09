Подруга Кейт Міддлтон розповіла про першу закоханість герцогині Кембриджської

Дружина принца Вільяма в юності була зациклена на своєму першому бойфренді, який постійно надсилав їй суперечливі сигнали.

Як відомо, 40-річна Кейт Міддлтон майже половину свого життя зустрічалася з принцом Вільямом. Вони познайомилися на першому курсі в Університеті Сент-Ендрюс у Шотландії у 2001 році, потоваришували, після чого закохалися та майже через 10 років зіграли весілля.

Проте Вільям не був першим і єдиним принцом герцогині Кембриджської. До нього вона була закохана в Гаррі Блейклока. Вони познайомилися під час навчання в престижному коледжі Мальборо. Герцогиня була буквально одурманена ним, але роман продовжився недовго, і перед вступом в університет Кейт провела деякий час у Флоренції, вивчаючи мистецтво в італійському місті.

Інформацію про це підтвердила подруга Кейт Мідлтон. У коментарі виданню The Mail Sunday вона зазначила, що у Флоренції Кейт ні з ким не зустрічалася, оскільки була зациклена на Гаррі, який, мабуть, подавав майбутній герцогині Кембриджській суперечливі сигнали.

"Коли Кейт приїхала у Флоренцію, вона справді була одержима Гаррі. Вона весь час говорила про нього, і, схоже, він трохи її заплутав. Він, здавалося, то спалахував, то ставав холодним до неї, коли вонинавчалися у школі, і вона завжди говорила про те, як повернути його", — сказала подруга Кейт.

Пізніше Гаррі одружився зі шкільною подругою герцогині Кембриджської. Тепер він є партнером Lockton — найбільшого у світі незалежного страхового брокера.

Кейт Міддлтон теж знайшла своє щастя, зустрівши принца Вільяма. І хоча їхні стосунки протягом 10 років теж були далеко не простими — пара двічі розлучалася. В один із таких випадків Вільям розбив серце Кейт, порвавши з нею по телефону. Зрештою, принц одягнув на палець коханої сапфірову каблучку своєї матері, і вони зіграли пишне весілля. А незабаром у їхній сім'ї з'явилося троє прекрасних дітей — принц Джордж, принцеса Шарлотта й принц Луї.

Фокус раніше писав про те, що Кейт Міддлтон з'явилася на публіці без обручки. Королівських шанувальників здивувало, чому герцогиня Кембриджська вирішила залишити прикрасу вдома. Як відомо, іноді вона справді не носить обручку — але це тільки в тих випадках, коли є можливість її загубити.