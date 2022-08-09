Подруга Кейт Миддлтон рассказала про первую влюбленность герцогини Кембриджской

Супруга принца Уильяма в юности была зациклена на своем первом бойфренде, который постоянно посылал ей противоречивые сигналы.

Как известно, 40-летняя Кейт Миддлтон почти половину своей жизни встречалась с принцем Уильямом. Они познакомились на первом курсе в Университете Сент-Эндрюс в Шотландии в 2001 году, подружились, после чего влюбились и почти через 10 лет сыграли свадьбу.

Однако Уильям не был первым и единственным принцем герцогини Кембриджской. До него она была влюблена в Гарри Блейклока. Они познакомились во время учебы в престижном колледже Мальборо. Герцогиня была буквально одурманена им, но роман продлился недолго, и перед поступлением в университет Кейт провела некоторое время во Флоренции, изучая искусство в итальянском городе.

Информацию об этом подтвердила подруга Кейт Миддлтон. В комментарии изданию The Mail Sunday она отметила, что во Флоренции Кейт ни с кем не встречалась, так как была зациклена на Гарри, который, по-видимому, подавал будущей герцогине Кембриджской противоречивые сигналы.

"Когда Кейт приехала во Флоренцию, она действительно была одержима Гарри. Она все время говорила о нем, и, похоже, он немного ее запутал. Он, казалось, то вспыхивал, то охладевал к ней, когда они учились в школе, и она всегда говорила о том, как вернуть его" — сказала подруга Кейт.

Позже Гарри женился на школьной подруге герцогини Кембриджской. Теперь он является партнером Lockton — крупнейшего в мире независимого страхового брокера.

Кейт Миддлтон тоже нашла свое счастья, встретив принца Уильяма. И хотя их отношения на протяжении 10 лет тоже были далеко не простыми — пара два раза расставалась. В один из таких случаев Уильям разбил сердце Кейт, порвав с ней по телефону. В конце концов, принц надел на палец возлюбленной сапфировое кольцо своей матери, и они сыграли пышную свадьбу. А вскоре в их семье появилось трое прекрасных детей — принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.

Фокус ранее писал о том, что Кейт Миддлтон появилась на публике без обручального кольца. Королевских поклонников удивило, почему герцогиня Кембриджская решила оставить украшение дома. Как известно, иногда она действительно не носит кольцо — но это только в тех случаях, когда есть вероятность его потерять.