У Держдуму РФ внесли законопроєкт про заборону "пропаганди чайлдфрі"

Автори проєкту вважають, що пропаганда свідомої бездітності веде до "вимивання традиційних ціннісних орієнтирів".

У Державній Думі Росії всерйоз зацікавилися "чайлдфрі" та внесли законопроєкт про заборону серед неповнолітніх інформації, що пропагує добровільну відмову від народження дітей. Про це пише ТАСС.

Автори законопроєкту: законодавчі збори Башкирії (Курултай), а також депутати від "Единой России" Ельвіра Аіткулова та Римма Утяшева.

Вони запропонували змінити закон "Про захист дітей від інформації, що завдає шкоди їхньому здоров'ю і розвитку", додавши туди заборону "пропаганди чайлдфрі".

Там заявили, що ідеологія чайлдфрі "прийшла із Заходу" і набула широкого поширення серед російської молоді.

Автори уточнюють, що в основі руху — філософія гедонізму, яка зводить весь сенс існування людини до ледарства та задоволення особистих потреб.

На їх думку, доросла людина може свідомо відмовлятися від народження дітей, це її особистий вибір.

Але захищати вони збираються "незрілі дитячі уми".

"Ідеї ледарства та бездітності можуть сформувати у дітей спотворені установки на майбутнє", — заявив голова Курултаю Костянтин Толкачов.

Також автори законопроєкту вважають, що ідеологія чайлдфрі формує основу деструктивної соціальної поведінки, що йде врозріз із традиційними сімейними цінностями та державною політикою Російської Федерації.

Зазначається, що в наявних умовах пропаганда свідомої бездітності веде до "деградації громадських інститутів, вимивання традиційних ціннісних орієнтирів, формує обставини для депопуляції населення".

У разі ухвалення законопроєкту буде заборонено пропаганду бездітності серед неповнолітніх.

Нагадаємо, раніше Фокус з'ясовував, чому українське суспільство — 42% — негативно ставиться до чайлдфрі та звинувачує їх в егоїзмі.