В Госдуму РФ внесли законопроект о запрете "пропаганды чайлдфри"

Авторы проекта считают, что пропаганда сознательной бездетности ведет к "вымыванию традиционных ценностных ориентиров"

В Государственной Думе России всерьез заинтересовались "чайлдфри" и внесли законопроект о запрете среди несовершеннолетних информации, пропагандирующей добровольный отказ от рождения детей. Об этом пишет ТАСС.

Авторы законопроекта: законодательное собрание Башкирии (курултай), а также депутаты от "Единой России" Эльвира Аиткулова и Римма Утяшева

Они предложили изменить закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", добавив туда запрет "пропаганды чайлдфри".

Там заявили, что идеология чайлдфри "пришла с Запада" и получила широкое распространение среди российской молодежи.

Авторы уточняют, что в основе движения — философия гедонизма, которая сводит весь смысл существования человека к праздности и удовлетворению личных потребностей.

По их мнению, взрослый человек может сознательно отказываться от рождения детей, это его личный выбор.

Но защищать они собираются "незрелые детские умы".

"Идеи праздности и бездетности могут сформировать у детей искаженные установки на будущее", — заявил председатель Курултая Константин Толкачев.

Также авторы законопроекта считают, что идеология чайлдфри формирует основу деструктивного социального поведения, что идет вразрез с традиционными семейными ценностями и государственной политикой Российской Федерации.

Отмечается, что в существующих условиях пропаганда сознательной бездетности ведет к "деградации общественных институтов, вымыванию традиционных ценностных ориентиров, формирует обстоятельства для депопуляции населения".

В случае принятия законопроекта будет запрещена пропаганда бездетности среди несовершеннолетних.

Напомним, ранее Фокус выяснял, почему украинское общество, — 42%, — негативно относится к чайлдфри и обвиняет их в эгоизме.