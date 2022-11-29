Фінансовий гороскоп на грудень 2022 року

Останній місяць цього року загалом несприятливий для нових починань і великих фінансових угод. Але грошей принесе більше, ніж листопад. Цей місяць хороший для роботи над помилками та рутинними справами, які треба закінчити до нового року.

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Найскладнішою у фінансовому плані буде друга декада місяця — там можливі затримки із зарплатами, втрати грошей, кінець додаткових заробітків. Перспективні та серйозні проєкти можуть зриватися через раптові зміни, на які важко вплинути. Тому в ці дні краще уникати ризиків, відмовитись від підписання важливих документів, відкласти угоди. Здоровий скепсис та обережність допоможуть уникнути втрат. Також краще відмовитись від великих покупок.

Третя декада грудня дасть багато приємних вражень. Це час довгоочікуваного прибутку, але не варто забувати про обережність та економію коштів. Бережливість і розважливість допоможуть уникнути незапланованих витрат. Від фінансових вкладень також краще відмовитись. Спостерігайте, займіть вичікувальну позицію, дізнавайтеся про потенційних ділових партнерів, обирайте, з ким варто працювати, а кого краще залишити в минулому разом із 2022 роком.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=o8L5Zylw_ho