Финансовый гороскоп на декабрь 2022 года

Последний месяц этого года в целом неблагоприятный для новых начинаний и крупных финансовых сделок. Но денег принесет больше, чем ноябрь. Этот месяц хорош для работы над ошибками и рутинных дел, которые надо закончить до нового года.

Related video

Самой сложной в финансовом плане будет вторая декада месяца — там возможны задержки с зарплатами, потери денег, конец дополнительных заработков. Перспективные и серьезные проекты могут срываться из-за внезапных изменений, на которые сложно повлиять. Поэтому в эти дни лучше избегать рисков, отказаться от подписания важных документов, отложить сделки. Здоровый скепсис и осторожность помогут избежать потерь. Также лучше отказаться от крупных покупок.

Третья декада декабря принесет много приятных впечатлений. Это время долгожданной прибыли, но не стоит забывать об осторожности и экономии средств. Бережливость и рассудительность помогут уйти от незапланированных растрат. От финансовых вложений также лучше отказаться. Наблюдайте, займите выжидательную позицию, узнавайте потенциальных деловых партнеров, выбирайте, с кем стоит работать, а кого лучше оставить в прошлом вместе с 2022 годом.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=o8L5Zylw_ho