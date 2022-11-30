Китайську зірку кампаній Louis Vuitton і Porsche посадили за зґвалтування на 13 років

Кріса Ву заарештували ще минулого року, але суд завершився лише зараз.

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Суд у Пекіні визнав 32-річного співака, модель та актора Кріса Ву винним у зґвалтуванні трьох жінок і зборі компанії для участі в оргії. Його посадили на 13 років. Про це пише Hypebae.

Ву заарештували ще минулого року після того, як 19-річна студентка звинуватила його в зґвалтуванні на побаченні. Це сталося, коли їй було лише 17.

[ + – ] Кріс Ву для Porsche Фото: Porsche

Після зі звинуваченнями виступили ще 24 постраждалі жінки.

Окружний суд Чаоян у Пекіні заявив, що Кріс Ву відбуватиме 11 років і шість місяців за зґвалтування трьох жінок, яке сталося у його будинку в 2020 році.

Модель також отримав термін в один рік та 10 місяців за "збір компанії для вчинення перелюбу".

Студентка Ду Мейчжу, перша звинуватила Ву в зґвалтуванні, розповіла, що вона була запрошена на вечірку в будинок Кріса, де її змусили напитися, а потім прокинулася в його ліжку.

Ву заперечував, що подібне відбувалося, але пізніше ще 24 жінки звинуватили його в подібних злочинах. Пізніше з'ясувалося, що зірка та його команди намагалися відкупитися від жертв.

Крісу також загрожує штраф 600 мільйонів юанів (приблизно 83 млн доларів) за ухилення від сплати податків. Повідомляється, що актор надавав неправдиві декларації про свої доходи по всьому світу.

Справжнє ім'я Кріса Ву — Ву І Фань. Він народився в Китаї, але в десять років разом із матір'ю переїхав у Канаду. У підлітковому віці він повернувся на батьківщину і став членом популярного к-поп гурту EXO. Він також прославився, як сольний виконавець та актор, зокрема, він знімався у голлівудському фільмі "Три ікси: світове панування" та картині Люка Бессона "Валеріан і місто тисячі планет".

[ + – ] Кріс Ву для Louis Vuitton Фото: Louis Vuitton

Кріс був затребуваною моделлю, знімався для рекламних кампейнів для Louis Vuitton, Bvlgari, Porsche, Lancôme, L'Oreal.

Нагадаємо, минулого року реп-виконавець Роберт Сильвестер Келлі, відомий під псевдонімом R.Kelly, був визнаний винним у рекеті та торгівлі людьми. Келлі прославився завдяки хіту I Believe I Can Fly.